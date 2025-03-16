Незвичні симптоми та страшний діагноз: у Львові врятували дитину, у якої пухлина змістила серце

Лікарі у Львові провели унікальну операцію та врятували життя 3-місячної дівчинки з Рівного. Через вроджену пухлину серце немовляти було повністю зміщене у правий бік грудної клітки, а стан стрімко погіршувався.

Незвичні симптоми та шокуючий діагноз

У Першому медоб’єднанні Львова повідомили деталі діагнозу та порятункудівчини, розповідає 24 Канал. наголосили: якби дитину не доставили до Львова вчасно, шансів вижити в неї майже не залишалося.

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Батьки маленької Варвари помітили, що вона видає незвичні звуки, коли лежить на животі. Лікарі припустили, що це пов’язано зі слабкими м’язами грудної клітки, і порекомендували лікувальну фізкультуру.

Але з часом стало зрозуміло, що проблема набагато серйозніша: дівчинка почала дихати лише животиком, а під час хвилювання в неї синів носогубний трикутник.

Як виявилося, те кректання – то була задишка. І тими стогонами вона весь час просила про допомогу, але ми це не відразу зрозуміли,

– розповіла мама дівчинки.

Проведені обстеження показали, що в дитини вроджена пухлина нижньої частини лівої легені. Вона настільки тиснула на дихальні органи та серце, що останнє змістилося у правий бік.

Пухлина змістила серце дівчинки / Фото Першого медоб'єднання Львова

Критичний стан та термінова операція

Коли медики встановили діагноз, Варвара вже перебувала у третій, найважчій стадії дихальної недостатності. Її серце билося з частотою 200 ударів на хвилину, хоча для немовлят нормою є 120-140. Дівчинка буквально згасала на очах.

Лікарі рівненської лікарні негайно направили малечу до Дитячої лікарні Святого Миколая у Львові.

"Якби рівненські лікарі не відправили її до нас одразу, вона б до ранку не дожила. Варвара прибула у критичному стані – майже не дихала. Через це нашим анестезіологам було дуже складно провести наркоз", – розповідає Олександр Калінчук, медичний директор лікарні.

Батьки Варвари та лікарі Дитячої лікарні Святого Миколая / Фото Першого медоб'єднання Львова

Як пройшла операція

Команда лікарів провела складне хірургічне втручання. Видалити пухлину було непросто – її розмір сягав цілої долоні, що є критично великим для крихітного дитячого тіла.

Лікарям вдалось видалити гігантську пухлину з крихітного тіла / Фото Першого медоб'єднання Львова

Попри всі труднощі, операція пройшла успішно. Медики видалили пухлину разом з ураженою частиною легені, і серце дитини повернулося на своє місце.

Мленкька Варвара отримала другий шанс на життя / Фото Першого медоб'єднання Львова

Стан дівчинки зараз

Зараз маленька Варвара почувається добре та відновлюється після операції. Єдине обмеження, з яким їй доведеться жити, – неможливість займатися професійним спортом. та наголошують, що "це дрібниця порівняно з тим, що вона отримала другий шанс на життя".