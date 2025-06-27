Происхождение коронавируса: ВОЗ опубликовала новый отчет о COVID-19
- Всемирная организация здравоохранения представила обновленный анализ происхождения коронавируса SARS-CoV-2, но до сих пор не получила важных данных от Китая.
- Научно-консультативная группа ВОЗ рассмотрела все основные гипотезы появления COVID-19, в частности передачу от животных, но отметила отсутствие критически важной информации.
- Эксперты SAGO провели более полусотни заседаний и брифингов, но все еще не получили доступа к генетическим последовательностям первых больных и других важных данных из Китая.
Всемирная организация здравоохранения представила обновленный анализ источников коронавируса SARS-CoV-2, который вызвал масштабную пандемию COVID-19. Однако экспертам до сих пор не удалось получить данные от Китая – страны, где вирус впервые начал быстро распространяться.
Доклад подготовила Научно-консультативная группа ВОЗ по вопросам происхождения новых патогенов (SAGO), в состав которой входят 27 независимых специалистов из разных стран, передает 24 Канал.
Также на тему В мире снова активно распространяется COVID-19 – новый подвид, который имеет одну особенность
Новый отчет о происхождении коронавируса
Эксперты отметили определенный прогресс в понимании возможного происхождения вируса, однако отметили, что критически важная информация так и не была предоставлена для полной оценки ситуации.
На этом этапе мы не можем окончательно отвергнуть ни одной из теорий – и естественной передачи вируса от животного к человеку, и потенциального лабораторного инцидента. Мы продолжаем призывать Китай и другие страны открыто делиться данными для предотвращения будущих пандемий,
– отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
В своем докладе эксперты SAGO тщательно рассмотрели все основные гипотезы появления COVID-19. По их мнению, имеющиеся доказательства больше склоняются к версии о передаче вируса человеку от животных, в частности от летучих мышей, возможно через промежуточного носителя.
В то же время до сих пор не хватает детальной информации, которую ВОЗ неоднократно просила у Китая: генетических последовательностей первых больных, детальных сведений о животных с рынков Уханя и о соблюдении биобезопасности в местных лабораториях. На сегодня эти данные остаются недоступными как для SAGO, так и для ВОЗ в целом.
Всего за время работы группа провела более полусотни заседаний, брифингов с учеными, журналистами и аналитиками. Первый отчет SAGO обнародовала еще в июне 2022 года. А недавно представила новую оценку, основанную на рецензируемых научных работах, неопубликованных данных, экспедициях, интервью, правительственных документах, аудитах и даже разведывательной информации.
В организации отмечают: работа над определением источников COVID-19 продолжается, и ВОЗ готова рассматривать любые новые материалы, если они появятся.
Что известно о происхождении коронавируса
С начала пандемии ученые рассматривали две основные версии возникновения SARS-CoV-2: естественный путь – передача вируса человеку от животного (летучих мышей или промежуточных хозяев, таких как панголины или енотовидные собаки), и лабораторная утечка из Уханя.
Некоторые американские спецслужбы, в частности ЦРУ и ФБР, склонялись к лабораторной версии, одновременно научное сообщество фиксировало многочисленные доказательства природного происхождения вируса, связанного с рынком диких животных в Ухане.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.