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Здоровье 24 Психология Определили черту характера, которая продлевает жизнь
4 июля, 14:25
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Определили черту характера, которая продлевает жизнь

Александр Бевза
Основні тези
  • Ученые доказали, что оптимизм может увеличить продолжительность жизни на 11–15% и повысить шансы дожить до 85 лет, благодаря поведенческим и биологическим механизмам.
  • Оптимисты легче переносят стресс, имеют меньше вредных привычек, а также склонность к оптимизму можно развить с помощью прощения, ведения дневника благодарностей, выбора позитивного окружения и практикования медитации.
  • Эксперты предостерегают, что важно оставаться реалистом, поскольку чрезмерное игнорирование проблем и токсичная позитивность могут навредить.

Вы умеете находить хорошее даже в сложных обстоятельствах и предпочитаете видеть возможности, а не только препятствия? В таком случае вам очень повезло. Ученые доказали: позитивное отношение к миру может увеличить продолжительность жизни на 11–15% и повысить шансы встретить 85-летие.

В чем секрет долголетия оптимистов

Оптимизм – это не наивная вера в чудеса, а сознательное ожидание благоприятного развития событий. Специалисты выделяют два механизма, через которые такой подход влияет на здоровье: поведенческий и биологический, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Люди с позитивным мировоззрением чаще занимаются физической активностью, следят за питанием, слушаются врачебных советов и значительно реже имеют вредные привычки. На биологическом уровне оптимисты легче переносят стресс, имеют устойчивую психику и более низкий уровень хронических воспалительных процессов.

Быть оптимистом – означает не просто надеяться на лучшее, а активно создавать условия для этого, 
– объясняет психиатр Кристина Ни.

Как позитивное мышление помогает справиться со стрессом

Оптимисты не сдаются перед трудностями: они ищут решения, опираются на поддержку окружения и быстрее восстанавливаются после неудач. Такие люди реже страдают депрессией и тревожными расстройствами.

"Высокая самооценка, ощущение собственной компетентности и естественная доброжелательность – вот три качества, поддерживающие здоровье оптимистов", – отмечает доктор Гэри Смолл из университета Хакенсак.

Исследования показывают, что склонность к оптимизму частично определяется генами, но каждый человек может развить этот навык. Вот несколько научно доказанных методов:

  • Учитесь отпускать обиды. Прощение снижает уровень стресса и способствует формированию позитивного настроя.
  • Записывайте благодарности. Ведите дневник, фиксируя минимум три приятных события дня, чтобы переосмысливать негатив.
  • Выбирайте окружение. Проводите больше времени с позитивно настроенными людьми – их настроение "заражает".
  • Фильтруйте информационный поток. Ограничивайте потребление негативных новостей, отдавая предпочтение вдохновляющим историям.
  • Практикуйте медитацию. Это помогает вырваться из круга переживаний и взглянуть на ситуацию по-новому.

Эксперты отмечают: важно оставаться реалистом. Чрезмерное игнорирование проблем и токсичная позитивность могут навредить, мешая решению реальных трудностей.

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