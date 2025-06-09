Молодой человек после приема псилоцибина – активного вещества, которое содержится во многих "волшебных" грибах, – нанес себе тяжелые травмы, проткнув оба глаза карандашом. Медики несколько дней боролись за его жизнь, однако спасти пациента не удалось: повреждения мозга привели к смерти, пишет 24 Канал со ссылкой на American Journal of Ophthalmology Case Reports.

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Темная сторона псилоцибина

Материал наглядно демонстрирует, к каким непоправимым последствиям может привести употребление психоделиков вне медицинского контроля. Псилоцибин и его производные официально запрещены во многих странах мира, в том числе и в Украине, из-за их влияния на психику.

В то же время сегодня ученые активно исследуют их возможную пользу – в частности, для терапии депрессии, посттравматических стрессовых расстройств и даже зависимости от алкоголя. Но все подобные эксперименты проводятся в строго контролируемых условиях под наблюдением психиатров.

В быту же, как подчеркивают врачи, употребление галлюциногенных грибов связано с огромными рисками. Печальных примеров уже немало. Ранее хирурги из Австрии сообщали о мужчине, который, находясь в состоянии депрессии и алкогольного опьянения, съел несколько галлюциногенных грибов и нанес себе тяжелые травмы. К счастью, тогда пациента удалось спасти.

Смертельный инцидент в Техасе: детали трагедии

В новом случае, о котором сообщили офтальмологи из медицинского центра Техаса, 21-летний мужчина латиноамериканского происхождения умер. По данным врачей, его доставили в больницу с ранениями глаз – деревянный карандаш прошел через левую глазницу, вызвав тяжелое повреждение зрительного канала, кавернозного синуса и даже мозгового моста, который регулирует дыхание и движение.

Родные рассказали, что парень, вернувшись домой, принял немалую дозу галлюциногенных грибов. Вскоре у него начались сильные поведенческие нарушения: он стал агрессивным, разбил предметы, а затем, взяв карандаш, несколько раз ударил им себя в область глаз.

Родственники вызвали скорую, и врачи немедленно начали операцию. Несколько дней нейрохирурги и офтальмологи боролись за его жизнь, но тяжелый отек мозга, кровотечение и высокое внутричерепное давление не оставили пациенту шансов.

Интересно, что, по словам медиков, ранее у мужчины не было диагностировано депрессии или других тяжелых психических заболеваний, хотя он страдал СДВГ и гипертонией. Однако выяснилось, что его биологический отец покончил жизнь самоубийством десять лет назад, что может свидетельствовать о генетической предрасположенности к психическим расстройствам.

Врачи подчеркивают: подобные психоделики особенно опасны для людей с личным или семейным анамнезом психических проблем. Даже однократное употребление может стать пусковым механизмом тяжелого психоза и привести к трагическим последствиям.