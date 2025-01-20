Дорого ли, целесообразно ли, кому доступен бесплатно: все, что вы должны знать об онкоскрининге

Онкологические заболевания являются одной из самых распространенных причин смертности в мире. Однако, своевременная диагностика и профилактика могут значительно снизить риск развития и осложнения болезней. Часто люди путают понятия скрининга и ранней диагностики, хотя эти подходы имеют разные задачи и механизмы.

Почему важно знать разницу между скринингом и ранней диагностикой рассказала врач-онкохирург, трансплантолог Ксения Михайлюк, информирует 24 Канал.

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Скрининг и ранняя диагностика: в чем разница

Скрининг - это организованные государством программы профилактических обследований, направленные на выявление заболеваний у бессимптомных людей. Например, женщинам рекомендуется проходить маммографию раз в два года, а мужчинам после 50 лет - колоноскопию. Основная цель скрининга - выявление патологий на ранних стадиях.

Ранняя диагностика, со своей стороны, является задачей врача. Она предполагает внимательное отношение к симптомам, семейного анамнеза и клинической ситуации. Если пациент имеет подозрительные симптомы или отягощенный наследственный анамнез, врач может назначить дополнительные обследования даже вне скрининговых программ.

Нужен ли скрининг, если нет семейной истории рака

Ксения Михайлюк Онкохирург Многие люди ошибочно считают, что отсутствие онкологических заболеваний в семье означает, что они в безопасности. Это не так. Большинство случаев рака возникают спорадически, то есть без связи с наследственностью.

В то же время наличие семейной истории рака повышает риски и требует дополнительных обследований. Тем не менее скрининг нужен абсолютно всем, ведь он позволяет выявить заболевание на ранней стадии, когда шансы на успешное лечение наибольшие.

Доступность и точность онкоскрининга

Скрининг-обследование часто доступны в государственных учреждениях. Например, вы можете обратиться к своему семейному врачу для согласования индивидуального плана профилактики.

"Хотя ни один метод скрининга не является на 100% точным, они позволяют быстро, относительно дешево и эффективно оценить риски. В случае необходимости врач может направить на более точную диагностику для подтверждения результатов", – объяснила хирург.

Основные рекомендации по онкоскринингу

Мужчинам

40 – 49 лет ежегодный осмотр уролога.

ежегодный осмотр уролога. 50 лет и старше: колоноскопия раз в 5 лет.

Женщинам

20–29 лет : ежегодное обследование груди; ПАП-тест с 21 года каждые 3 года.

: ежегодное обследование груди; ПАП-тест с 21 года каждые 3 года. 30–39 лет : ПАП-тест с тестом на ВПЧ каждые 5 лет.

: ПАП-тест с тестом на ВПЧ каждые 5 лет. 40+ лет: маммография каждые 2 года, ежегодное обследование груди, колоноскопия каждые 5 лет.

Распространенные предубеждения о скрининге

"Рак развивается слишком быстро, и выявить его рано невозможно" . Это неправда. Большинство опухолей выявляются на ранних стадиях благодаря скринингу.

. Это неправда. Большинство опухолей выявляются на ранних стадиях благодаря скринингу. "Онкоскрининг слишком дорогой" . Многие обследования доступны бесплатно или за умеренную стоимость в государственных учреждениях. Кроме того, лечение рака значительно дороже и сложнее, чем его профилактика.

. Многие обследования доступны бесплатно или за умеренную стоимость в государственных учреждениях. Кроме того, лечение рака значительно дороже и сложнее, чем его профилактика. "Частые обследования вредны". Все методы скрининга имеют четко определенные графики проведения, которые учитывают возможные риски, в частности лучевую нагрузку.

Важно. Онкоскрининг является эффективным инструментом профилактики, который спасает жизни. Ключевым является своевременное выявление заболевания, ведь рак на ранних стадиях в большинстве случаев излечим. Регулярные обследования, в соответствии с возрастными рекомендациями, помогут сохранить здоровье и повысить шансы на успешное лечение.