Чи дорого, чи доцільно, кому доступний безоплатно: все, що ви маєте знати про онкоскринінг

Онкологічні захворювання є однією з найпоширеніших причин смертності у світі. Однак, своєчасна діагностика та профілактика можуть значно знизити ризик розвитку та ускладнення хвороб. Часто люди плутають поняття скринінгу та ранньої діагностики, хоча ці підходи мають різні завдання та механізми.

Чому важливо знати різницю між скринінгом і ранньою діагностикою розповіла лікарка-онкохірургиня, трансплантологиня Ксенія Михайлюк, інформує 24 Канал.

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Скринінг і рання діагностика: у чому різниця

Скринінг — це організовані державою програми профілактичних обстежень, спрямовані на виявлення захворювань у безсимптомних людей. Наприклад, жінкам рекомендується проходити мамографію раз на два роки, а чоловікам після 50 років — колоноскопію. Основна мета скринінгу — виявлення патологій на ранніх стадіях.

Рання діагностика, зі свого боку, є завданням лікаря. Вона передбачає уважне ставлення до симптомів, сімейного анамнезу та клінічної ситуації. Якщо пацієнт має підозрілі симптоми чи обтяжений спадковий анамнез, лікар може призначити додаткові обстеження навіть поза межами скринінгових програм.

Чи потрібен скринінг, якщо немає сімейної історії раку

Ксенія Михайлюк Онкохірургиня Багато людей помилково вважають, що відсутність онкологічних захворювань у родині означає, що вони в безпеці. Це не так. Більшість випадків раку виникають спорадично, тобто без зв'язку зі спадковістю.

У той же час наявність сімейної історії раку підвищує ризики і вимагає додаткових обстежень. Проте скринінг потрібен абсолютно всім, адже він дозволяє виявити захворювання на ранній стадії, коли шанси на успішне лікування найбільші.

Доступність і точність онкоскринінгу

Скринінг-обстеження часто доступні у державних закладах. Наприклад, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря для узгодження індивідуального плану профілактики.

"Хоча жоден метод скринінгу не є на 100% точним, вони дають змогу швидко, відносно дешево й ефективно оцінити ризики. У разі потреби лікар може направити на більш точну діагностику для підтвердження результатів", – пояснила хірургиня.

Основні рекомендації з онкоскринінгу

Чоловікам

40 – 49 років : щорічний огляд уролога.

: щорічний огляд уролога. 50 років і старше: колоноскопія раз на 5 років.

Жінкам

20–29 років : щорічне обстеження грудей; ПАП-тест із 21 року кожні 3 роки.

: щорічне обстеження грудей; ПАП-тест із 21 року кожні 3 роки. 30–39 років : ПАП-тест із тестом на ВПЛ кожні 5 років.

: ПАП-тест із тестом на ВПЛ кожні 5 років. 40+ років: мамографія кожні 2 роки, щорічне обстеження грудей, колоноскопія кожні 5 років.

Поширені упередження про скринінг

"Рак розвивається занадто швидко, і виявити його рано неможливо" . Це неправда. Більшість пухлин виявляються на ранніх стадіях завдяки скринінгу.

. Це неправда. Більшість пухлин виявляються на ранніх стадіях завдяки скринінгу. "Онкоскринінг занадто дорогий" . Багато обстежень доступні безплатно або за помірну вартість у державних закладах. Крім того, лікування раку є значно дорожчим і складнішим, ніж його профілактика.

. Багато обстежень доступні безплатно або за помірну вартість у державних закладах. Крім того, лікування раку є значно дорожчим і складнішим, ніж його профілактика. "Часті обстеження шкідливі". Всі методи скринінгу мають чітко визначені графіки проведення, які враховують можливі ризики, зокрема променеве навантаження.

Важливо. Онкоскринінг є ефективним інструментом профілактики, який рятує життя. Ключовим є своєчасне виявлення захворювання, адже рак на ранніх стадіях у більшості випадків виліковний. Регулярні обстеження, відповідно до вікових рекомендацій, допоможуть зберегти здоров'я та підвищити шанси на успішне лікування.