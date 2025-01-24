Клинико-экспертная комиссия Национального института рака провела проверку в Ровенском областном противоопухолевом центре после жалобы дочери 75-летней пациентки. 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net рассказывает, что известно о случае и справедливо ли наказали врача.

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Что известно об операции

Врач рассказал, что уже во время операции, которая состоялась 10 сентября 2024 года, поступили результаты дополнительного анализа, который обнаружил раковые клетки в обеих молочных железах. Поэтому Петр Якимчук решил провести двойную мастэктомию без согласования с консилиумом.

Врач объяснил свое решение необходимостью избежать повторного хирургического вмешательства, учитывая преклонный возраст пациентки и ее кардиологические проблемы.

По словам медицинского директора центра Александра Ткача, пациенты перед операцией подписывают согласие, которое позволяет хирургу изменять объем вмешательства в случае непредвиденных обстоятельств. Однако такие решения должны приниматься на консилиуме, что Якимчук проигнорировал.

Результаты расследования

Комиссия пришла к выводу, что операция была правомерной с медицинской точки зрения, поскольку злокачественные клетки действительно обнаружили в обеих грудях. Однако врача наказали за нарушение протокола принятия решений. Его уволили с должности заведующего отделением, но оставили работать рядовым хирургом в том же учреждении.