Согласно полученным данным, на развитие этих расстройств могут влиять не только изменения в головном мозге, но и общее состояние организма, информирует 24 Канал со ссылкой на Molecular Psychiatry.

Также на тему Один ингредиент, который стоит добавлять в чай для укрепления иммунитета

Традиционно для лечения депрессии и шизофрении используют препараты, влияющие на уровень нейромедиаторов – серотонина и дофамина. Однако около трети пациентов не испытывают существенного эффекта от таких лекарств, что свидетельствует о наличии других биологических механизмов.

Иммунитет влияет на психическое состояние

В рамках нового исследования ученые проанализировали, как 735 иммунных белков, обнаруженных в крови, связаны с депрессией, тревожными расстройствами, шизофренией, биполярным расстройством, болезнью Альцгеймера, аутизмом и СДВГ. Выяснилось, что 29 из них могут непосредственно влиять на развитие этих заболеваний.

Из этого перечня 20 белков уже используют как мишени для имеющихся препаратов, которые применяются при других патологиях, что открывает перспективы создания новых методов лечения психических расстройств.

Наши данные доказывают, что воспалительные процессы в организме и мозге способны повышать риск развития психических заболеваний. Эти открытия ставят под сомнение традиционное разграничение между телом и разумом,

– отметил профессор Голам Хандакер, руководитель исследования.

Если раньше основной причиной возникновения депрессии и шизофрении считали нарушение работы нейротрансмиттеров, то нынешние данные указывают на возможную роль повышенной активности иммунной системы.