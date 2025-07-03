Артрит и питание: какой зеленый овощ может действительно облегчить симптомы

Артрит – это серьезное заболевание. Для многих людей, особенно старшего возраста, это ежедневная борьба с болью, скованной подвижностью и воспалением.

По статистике, почти треть людей в возрасте 50 – 64 лет уже испытывала симптомы артрита. Обычно, чтобы облегчить состояние при артрите, медики назначают лекарства, упражнения, физиотерапию. Но важную роль может играть и питание. Один из продуктов, набирающий популярность среди диетологов, - обычная брокколи, передает 24 Канал со ссылкой на исследование.

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Почему брокколи так полезна при артрите

В брокколи супердоза витамина С. Одна чашка – почти суточная норма этого антиоксиданта. Брокколи не только укрепляет иммунитет, но и помогает бороться с воспалением в суставах.

Витамин К, которого тоже много в брокколи, участвует в поддержании прочности костей и регуляции воспалительных процессов. Исследования показывают: чем больше витамина К - тем меньше риск развития остеоартрита.

Сульфорафан – особое соединение, которое защищает хрящи от разрушения. Оно также есть в цветной и белокочанной капусте, но в брокколи - больше всего.

Клетчатка – следующая причина пользы брокколи. Она нужна не только для хорошего пищеварения. Все больше исследований свидетельствуют, что здоровый кишечник может снижать уровень воспаления в организме, в том числе и в суставах.

Готовить брокколи просто / Фото Unsplash

Что еще поможет облегчить симптомы артрита

Легкая активность – плавание, прогулки, йога – снижает боль и поддерживает гибкость. Также стоит поработать над снижением веса, если он есть. Даже минус 2 – 3 килограмма уменьшают нагрузку на суставы, особенно колени.

Следите, чтобы в рационе было меньше сахара и вредных жиров. Зато добавьте больше овощей, рыбы, цельнозерновых продуктов. Также стоит обратить внимание на специи. В частности, куркума и имбирь известны своими природными противовоспалительными свойствами.

Важно! Все эти советы – прекрасное дополнение, но не замена лечения. Лучший результат обеспечит именно комплексный подход.