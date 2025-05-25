Бактерии в кишечнике влияют на здоровье сердца и сосудов: можно ли это изменить
- Исследование показало, что фенилуксусная кислота, метаболит кишечных бактерий, влияет на старение сердечно-сосудистой системы, повышая воспаление и ухудшая функцию сосудов.
- Ученые обнаружили, что определенные кишечные бактерии повышают уровень фенилуксусной кислоты, но также существуют бактерии, производящие полезные для сосудов вещества, такие как короткоцепочечные жирные кислоты.
- Рекомендации для предотвращения старения сердечно-сосудистой системы включают употребление клетчатки и антиоксидантов, а также ограничение красного мяса и молочных продуктов.
В организме человека живет огромное количество микроорганизмов - от 30 до 100 триллионов бактерий, большинство из которых сосредоточены в кишечнике. Эти микробы превращают компоненты пищи в разнообразные биологически активные соединения, значительная часть которых пока еще мало изучена.
Недавно команда ученых под руководством Сохейла Саиди из Швейцарского центра трансляционной и экспериментальной кардиологии выяснила, что один из таких микробных метаболитов играет важную роль в процессах старения сердечно-сосудистой системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Daily.
Также на тему Избежать гипертонии: сколько нужно двигаться, чтобы не было высокого давления
Речь идет о фенилуксусной кислоте – метаболит, который образуется во время распада аминокислоты фенилаланина.
Новое исследование старения сердечно-сосудистой системы
В рамках исследования были проанализированы данные о состоянии здоровья 7000 добровольцев, а также проведены эксперименты на мышах. Результаты показали: с возрастом уровень фенилуксусной кислоты в организме повышается.
Более того, эта кислота влияет на эндотелиальные клетки (клетки, выстилающие сосуды): они теряют способность к делению, начинают выделять молекулы, вызывающие воспаление, и демонстрируют другие признаки старения, что приводит к ухудшению функции сосудов.
Микробиом влияет на состояние сердечно-сосудистой системы
Исследователи также установили, что образование фенилуксусной кислоты связано с активностью определенной кишечной бактерии Clostridium sp.ASF356. Колонизация кишечника молодых мышей этим микроорганизмом приводила к повышению уровня фенилуксусной кислоты и появлению признаков старения сосудов, тогда как применение антибиотиков, наоборот, снижало концентрацию метаболита и замедляло сосудистое старение.
Однако кишечная микробиота также производит вещества, положительно влияющие на сосуды. Например, короткоцепочечные жирные кислоты, такие как ацетат, которые образуются при расщеплении пищевых волокон, способствовали омоложению эндотелиальных клеток в лабораторных условиях. К сожалению, с возрастом количество бактерий, ответственных за их синтез, уменьшается.
По мнению ученых, это открытие дает новые перспективы для профилактики старения сердечно-сосудистой системы. В будущем могут появиться препараты для регуляции уровня фенилуксусной кислоты, а пока специалисты советуют: есть много клетчатки и антиоксидантов и ограничить потребление красного мяса и молочных продуктов.
Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.