Бактерии в кишечнике влияют на здоровье сердца и сосудов: можно ли это изменить

В организме человека живет огромное количество микроорганизмов - от 30 до 100 триллионов бактерий, большинство из которых сосредоточены в кишечнике. Эти микробы превращают компоненты пищи в разнообразные биологически активные соединения, значительная часть которых пока еще мало изучена.

Недавно команда ученых под руководством Сохейла Саиди из Швейцарского центра трансляционной и экспериментальной кардиологии выяснила, что один из таких микробных метаболитов играет важную роль в процессах старения сердечно-сосудистой системы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Daily.

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Речь идет о фенилуксусной кислоте – метаболит, который образуется во время распада аминокислоты фенилаланина.

Новое исследование старения сердечно-сосудистой системы

В рамках исследования были проанализированы данные о состоянии здоровья 7000 добровольцев, а также проведены эксперименты на мышах. Результаты показали: с возрастом уровень фенилуксусной кислоты в организме повышается.

Более того, эта кислота влияет на эндотелиальные клетки (клетки, выстилающие сосуды): они теряют способность к делению, начинают выделять молекулы, вызывающие воспаление, и демонстрируют другие признаки старения, что приводит к ухудшению функции сосудов.

Микробиом влияет на состояние сердечно-сосудистой системы

Исследователи также установили, что образование фенилуксусной кислоты связано с активностью определенной кишечной бактерии Clostridium sp.ASF356. Колонизация кишечника молодых мышей этим микроорганизмом приводила к повышению уровня фенилуксусной кислоты и появлению признаков старения сосудов, тогда как применение антибиотиков, наоборот, снижало концентрацию метаболита и замедляло сосудистое старение.

Однако кишечная микробиота также производит вещества, положительно влияющие на сосуды. Например, короткоцепочечные жирные кислоты, такие как ацетат, которые образуются при расщеплении пищевых волокон, способствовали омоложению эндотелиальных клеток в лабораторных условиях. К сожалению, с возрастом количество бактерий, ответственных за их синтез, уменьшается.

По мнению ученых, это открытие дает новые перспективы для профилактики старения сердечно-сосудистой системы. В будущем могут появиться препараты для регуляции уровня фенилуксусной кислоты, а пока специалисты советуют: есть много клетчатки и антиоксидантов и ограничить потребление красного мяса и молочных продуктов.