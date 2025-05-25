Бактерії в кишківнику впливають на здоровʼя серця та судин: чи можна це змінити

В організмі людини живе величезна кількість мікроорганізмів — від 30 до 100 трильйонів бактерій, більшість з яких зосереджені в кишківнику. Ці мікроби перетворюють компоненти їжі на різноманітні біологічно активні сполуки, значна частина яких поки що мало вивчена.

Нещодавно команда науковців під керівництвом Сохейла Саїді зі Швейцарського центру трансляційної та експериментальної кардіології з’ясувала, що один із таких мікробних метаболітів відіграє важливу роль у процесах старіння серцево-судинної системи, повідомляє 24 Канал з посилання на Science Daily.

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Йдеться про фенилоцтову кислоту – метаболіт, який утворюється під час розпаду амінокислоти фенілаланіну.

Нове дослідження старіння серцево-судинної системи

У рамках дослідження були проаналізовані дані про стан здоров’я 7000 добровольців, а також проведені експерименти на мишах. Результати засвідчили: з віком рівень фенилоцтової кислоти в організмі підвищується.

Ба більше, ця кислота впливає на ендотеліальні клітини (клітини, що вистилають судини): вони втрачають здатність до поділу, починають виділяти молекули, що спричиняють запалення, і демонструють інші ознаки старіння, що призводить до погіршення функції судин.

Мікробіом впливає на стан серцево-судинної системи

Дослідники також встановили, що утворення фенилоцтової кислоти пов’язане з активністю певної кишкової бактерії Clostridium sp.ASF356. Колонізація кишківника молодих мишей цим мікроорганізмом призводила до підвищення рівня фенилоцтової кислоти та появи ознак старіння судин, тоді як застосування антибіотиків, навпаки, знижувало концентрацію метаболіту й уповільнювало судинне старіння.

Проте кишкова мікробіота також виробляє речовини, що позитивно впливають на судини. Наприклад, коротколанцюгові жирні кислоти, такі як ацетат, які утворюються під час розщеплення харчових волокон, сприяли омолодженню ендотеліальних клітин у лабораторних умовах. На жаль, з віком кількість бактерій, відповідальних за їхній синтез, зменшується.

На думку науковців, це відкриття дає нові перспективи для профілактики старіння серцево-судинної системи. У майбутньому можуть з’явитися препарати для регуляції рівня фенилоцтової кислоти, а наразі спеціалісти радять: їсти багато клітковини та антиоксидантів та обмежити споживання червоного мʼяса та молочних продуктів.