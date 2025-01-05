В Китае вспыхнул новый вирус

В Китае зафиксировали вспышку человеческого метапневмовируса (HMPV). Из-за роста количества подобных случаев больницы по территории страны переполнены людьми.

Предполагают, что он может стать причиной новой эпидемии, как и COVID-19. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NDTV.

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Что известно о новом вирусе из Китая

В Китае в течение последних дней, по данным СМИ, произошел внезапный всплеск респираторных заболеваний, что напоминает людям о подобном всплеске во время COVID-19. HMPV вызывает гриппоподобные симптомы и может привести к серьезным респираторным проблемам, особенно среди детей и уязвимых групп.

Согласно обнародованной информации, это респираторный вирус, который вызывает инфекции верхних и нижних дыхательных путей. Болезнь была впервые обнаружена в 2001 году, однако вакцины, чтобы предотвратить это, разработано не было. В Индонезии, Индии и Японии предостерегли своих граждан относительно ситуации в Китае.

В частности, им советуют принять необходимые меры предосторожности. Симптомы HMPV похожи на симптомы гриппа, такие как кашель, лихорадка, заложенность носа и одышка. Впрочем, отмечается, что в тяжелых случаях вирус может привести к таким осложнениям, как бронхит или пневмония.

В основном, как отмечает NDTV, инкубационный период длится от 3 до 7 дней, время для полного выздоровления от болезни может длиться еще в течение нескольких дней. Поскольку заболевание является инфекционным, оно может передаваться от человека к человеку по воздуху, а также через прикосновение, в частности во время кашля или чихания.

Считают, что этот вирус является подобным COVID-19 из-за респираторного пути заражения и симптомов.