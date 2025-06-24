Основу таких каш обычно составляют овсяные хлопья из цельного зерна, к которым добавляют сахар, сушеные ягоды или фрукты, соль и ароматизаторы, пишет 24 Канал со ссылкой на Healthline.

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Состав каши быстрого приготовления

У разных производителей рецептура может немного отличаться, но базовые ингредиенты похожи. Для здорового человека такой состав, как правило, безопасен. Впрочем, если вы потребляете кашу регулярно, лучше выбирать варианты без добавления сахара – это поможет избежать кариеса, лишнего веса и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует ограничить потребление свободных сахаров до менее чем 10% от общей калорийности рациона как для взрослых, так и для детей. Еще одна важная рекомендация – контролировать количество соли: для людей старше 11 лет норма не должна превышать 6 граммов в сутки.

Чрезмерное потребление соли способствует повышению артериального давления, что увеличивает риск инфарктов и инсультов. При этом большинство соли мы получаем не из домашних блюд, а из готовых продуктов – хлеба, полуфабрикатов, завтраков быстрого приготовления.

Польза каш быстрого приготовления

В некоторых кашах есть инулин – это пребиотик, который стимулирует рост полезной микрофлоры кишечника. Он считается безопасным и даже полезным.

Главное преимущество овсяных продуктов – это высокое содержание растворимой клетчатки, бета-глюканов. Они помогают снизить уровень "плохого" холестерина в крови (при условии потребления не менее 3 г в сутки), поддерживают здоровье кишечника, а также способствуют профилактике диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Такое количество клетчатки содержат около 75 г цельного овса или 55 г овсяных отрубей. Чем меньше обработано зерно, тем больше клетчатки в каше. В быстрых кашах ее меньше, чем в классической овсянке.

Для кого каши быстрого приготовления могут быть опасными

Людям с диабетом важно контролировать уровень сахара в крови – выбирайте каши без добавления сахара и внимательно читайте состав на упаковке.

Для людей с целиакией (непереносимостью глютена) допускается потребление овса, если он не содержит следов глютена. Само овсяное зерно глютена не содержит, но из-за производственных процессов возможно загрязнение. Выбирайте каши с пометкой "Без глютена" или знаком перечеркнутого колоса. Важно помнить: некоторые с целиакией реагирует даже на белок авенин в овсе, поэтому им нужно избегать овсяных продуктов совсем.

Людям с повышенным давлением нужно строго контролировать потребление соли, особенно из готовых продуктов.

Каши быстрого приготовления могут быть частью здорового рациона, если внимательно относиться к их составу. Ограничивайте потребление сахара и соли, выбирайте продукты с минимальным количеством добавок и будьте особенно осторожными, если имеете хронические заболевания.