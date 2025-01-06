Метапневмовирус в Украине: в ЦОЗ объяснили, насколько он опасен

Метапневмовирус переносится людьми легче, чем грипп. Ситуация с его распространением в Украине считается "рутинной и полностью контролируемой".

Эту информацию предоставили в Центре общественного здоровья Минздрава Украины, передает 24 Канал. В ведомстве подчеркнули, что метапневмовирус является обычным вирусом, циркулирующим в Украине в течение каждого эпидемического сезона.

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Метапневмовирус ежегодно циркулирует в Украине

Симптомы заболевания похожи на проявления простуды и легкого гриппа, такие как насморк, кашель и повышение температуры.

По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения,

– отметили в ЦОЗ.

Также в Центре общественного здоровья подчеркнули, что для защиты от этого вируса не нужны специальные меры.

Как уберечься от метапневмовируса

Чтобы обезопасить себя, рекомендуется:

регулярно мыть руки с мылом;

избегать контактов с больными;

соблюдать этикет кашля и чихания (прикрывать рот салфеткой или локтем);

периодически проветривать помещение.

"Не менее важна информационная гигиена – доверяйте исключительно официальной информации. Мы продолжим сообщать вам информацию об эпидемиологической ситуации", – отметили в ЦОЗ.