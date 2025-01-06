Метапневмовірус в Україні: в ЦГЗ пояснили, наскільки він небезпечний

Метапневмовірус переноситься людьми легше, ніж грип. Ситуація з його поширенням в Україні вважається "рутинною та повністю контрольованою".

Цю інформацію надали в Центрі громадського здоров’я МОЗ України, передає 24 Канал. У відомстві підкреслили, що метапневмовірус є звичайним вірусом, що циркулює в Україні протягом кожного епідемічного сезону.

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Метапневмовірус щороку циркулює в Україні

Симптоми захворювання схожі на прояви застуди та легкого грипу, такі як нежить, кашель та підвищення температури.

У порівнянні з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення,

– зазначили в ЦГЗ.

Також в Центрі громадського здоров'я підкреслили, що для захисту від цього вірусу не потрібні спеціальні заходи.

Як вберегтися від метапневмовірусу

Щоб убезпечити себе, рекомендується:

регулярно мити руки з милом;

уникати контактів із хворими;

дотримуватись етикету кашлю та чхання (прикривати рот серветкою або ліктем);

періодично провітрювати приміщення.

"Не менш важливою є інформаційна гігієна – довіряйте виключно офіційній інформації. Ми продовжимо повідомляти вам інформацію щодо епідеміологічної ситуації", – наголосили в ЦГЗ.