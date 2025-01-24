Повышенная или пониженная кислотность в желудке: почему возникает и как лечить

Проблемы с кислотностью желудка возникают, когда выработка соляной кислоты колеблется, превышая или не достигая необходимых норм. Это может быть вызвано различными факторами.

Чаще всего именно бактерия H. pylori становится виновником гастрита и язвенной болезни желудка. Примечательно, что при этих состояниях уровень секреции соляной кислоты может как увеличиваться, так и снижаться, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Почему возникают проблемы с кислотностью желудка

В случае тяжелого воспаления слизистой оболочки желудка выработка соляной кислоты обычно уменьшается из-за угнетения функции париетальных клеток. Если воспаление поражает антральную часть желудка, это может вызвать повышенное выделение гастрина (гормон, стимулирующий выработку кислоты) из G-клеток (гипергастринемия), что, в свою очередь, приводит к чрезмерному производству соляной кислоты.

Кроме того, избыток соляной кислоты может возникать при синдроме Золлингера-Эллисона – редком заболевании, которое характеризуется образованием гастрином в поджелудочной железе или тонком кишечнике, которые вырабатывают большое количество гастрина. Это вещество активизирует выработку соляной кислоты в желудке, что может привести к образованию язв.

Интересно, что гипергастринемия может вызвать как повышенную, так и пониженную кислотность желудочного сока. Наиболее распространенные причины такого состояния включают:

прием антацидов – препаратов, снижающих кислотность;

использование омепразола, пантопразола и других ингибиторов протонной помпы;

хронический атрофический гастрит и другие заболевания.

Следует отметить, что при прекращении приема препаратов, снижающих кислотность, после длительного использования может возникнуть эффект отдачи, при котором секреция соляной кислоты компенсаторно увеличивается.

Как распознать проблемы

Отличить высокую кислотность от низкой по симптомам крайне сложно, поскольку они во многих случаях совпадают: боль в животе, диарея и изжога могут наблюдаться при обоих состояниях.

Дополнительные признаки пониженной кислотности включают:

вздутие живота;

повышенное газообразование;

запоры;

наличие непереваренной пищи в кале.

Если низкая кислотность сохраняется длительное время, это может привести к проблемам с усвоением и дефицитом питательных веществ. Эти состояния могут проявляться такими симптомами:

ломкость ногтей;

выпадение волос;

бледность кожи;

повышенная утомляемость;

нарушение памяти;

головные боли.

Лечение проблем с кислотностью

Терапевтический подход будет зависеть от причины, которая привела к изменению уровня кислотности желудочного сока. Например, если причиной нарушения кислотности является гастрит, связанный с H. pylori, врач может назначить курс антибиотиков.

Для снижения кислотности используются следующие патогенетические средства:

ингибиторы протонной помпы, такие как омепразол, пантопразол и рабепразол;

блокаторы H2-гистаминовых рецепторов, например, ранитидин и фамотидин;

антациды (гидроксид магния и алюминия) – эти препараты в основном нейтрализуют уже выделенную кислоту, обеспечивая временное облегчение симптомов.

Для повышения кислотности могут использоваться:

препараты соляной кислоты;

медикаменты, стимулирующие секрецию желудка, такие как плантаглюцид.

Необходимо помнить, что все лекарства для коррекции уровня кислотности желудочного сока должны назначаться исключительно врачом. Самостоятельное применение таких средств может не только не устранить проблему, но и усугубить ее.