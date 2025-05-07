На Полтавщине на уроке физкультуры умер парень: как правильно оказывать домедицинскую помощь
- В Полтавской области во время урока физкультуры умер 13-летний школьник, причина смерти устанавливается.
- Полиция открыла уголовное производство, тело передано на судебно-медицинскую экспертизу.
- При потере сознания пострадавшего нужно положить на спину, проверить дыхание, поднять ноги, и при необходимости вызвать скорую.
- Если человек не дышит, следует начать сердечно-легочную реанимацию до прибытия врачей.
В Полтавской области умер 13-летний школьник во время занятий в учебном заведении. Инцидент произошел 5 мая около часа дня во время урока физической культуры.
Трагедия на Полтавщине
Как проинформировали в пресс-службах полиции области и прокуратуры, во время занятия в одном из лицеев города Пирятин ребенку внезапно стало плохо, она потеряла сознание. Учителя немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, передает 24 Канал.
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Медики экстренно приехали на вызов и начали реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика, к сожалению, не удалось,
– сообщают в прокуратуре.
Причина смерти сейчас устанавливается. Для этого тело школьника передали на судебно-медицинскую экспертизу. Информация от учителя пока не разглашается в связи со следствием.
По факту трагедии полиция открыла уголовное производство. По предварительным данным, семья погибшего на учете в социальных службах не состояла.
Что делать, когда возле вас потерял сознание человек
Потерю сознания (обморок) вызывает резкое снижение артериального давления, из-за чего мозг временно недополучает кровь и человек теряет сознание.
Если человек потерял сознание, не пытайтесь поднять его или усадить – сейчас мозгу нужно максимальное количество крови, а в горизонтальном положении кровоток к мозгу усиливается. Не бейте по щекам и не используйте нашатырный спирт – это не поможет. Что же делать?
Положите пострадавшего на спину и проверьте, дышит ли он. Это можно сделать тремя способами:
- Проследить, двигается ли грудная клетка;
- Прислушаться к дыханию;
- Поднести щеку к его лицу, чтобы почувствовать дыхание.
Если дыхание есть и травм нет, осторожно поднимите ноги пострадавшего примерно на 30 сантиметров выше уровня сердца так кровь легче попадет в мозг. Ослабьте тугую одежду, ремень, воротник или галстук. Откройте окно, если вы в помещении.
Можно протереть лицо прохладной водой. Не поднимайте человека слишком быстро, чтобы не вызвать повторное головокружение. Если пострадавший не приходит в сознание в течение минуты, немедленно вызывайте скорую.
Если человек не дышит, сразу звоните спасателям или скорой и начинайте сердечно-легочную реанимацию (СЛР): 30 сильных нажатий на грудную клетку и 2 вдувания воздуха "рот в рот". Продолжайте до приезда врачей или пока дыхание не восстановится. Если вы не умеете проводить СЛР, попросите кого-то из присутствующих помочь.
Дополнительно: если при падении человек травмировался, приложите холод к синяку, обработайте рану водой и накройте повязкой. Кровотечение останавливайте прямым нажатием на рану чистой тканью. Если подозреваете перелом, не перемещайте пострадавшего и ждите прибытия медиков.
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