Как правильно мыться

Эксперты советуют начинать мытье с волос – сначала использовать шампунь, а затем кондиционер. Только после этого следует переходить к очистке тела, информирует 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Такой подход позволяет полностью смыть остатки средств для волос и масел, не давая им раздражать кожу при дальнейшем использовании геля для душа. Если начать с мытья тела, можно столкнуться с проблемами – кожа оказывается под воздействием накопленных на ней косметических продуктов.

Как делают люди

Компания также провела опрос среди 2000 жителей Великобритании, чтобы выяснить их привычки во время душа. Стало известно, что 44% респондентов сначала используют гель для душа, а уже потом берутся за шампунь и кондиционер.

7% действуют еще интереснее: сначала моют тело, потом используют кондиционер и только после этого шампунь. Почти правильно делают 22% – для них порядок такой: шампунь, гель для душа, потом кондиционер.

Интересно, что 8% сначала используют кондиционер, потом шампунь, а 5% предпочитают такую схему: сначала кондиционер, потом гель для душа и только после этого шампунь. Таким образом, лишь 14% британцев придерживаются правильной последовательности – сперва шампунь, потом кондиционер, и только в конце – гель для душа.