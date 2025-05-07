На Полтавщині на уроці фізкультури помер хлопець: як правильно надавати домедичну допомогу

У Полтавській області помер 13-річний школяр під час занять у навчальному закладі. Інцидент стався 5 травня близько першої години дня під час уроку фізичної культури.

Трагедія на Полтавщині

Як поінформували у пресслужбах поліції області та прокуратури, під час заняття в одному з ліцеїв міста Пирятин дитині раптово стало зле, вона втратила свідомість. Вчителі негайно викликали швидку медичну допомогу, передає 24 Канал.

Також на тему Переважна більшість робить це неправильно: як потрібно митись

Медики екстрено приїхали на виклик та розпочали реанімаційні заходи, однак врятувати хлопчика, на жаль, не вдалося,

– повідомляють у прокуратурі.

Причина смерті наразі встановлюється. Для цього тіло школяра передали на судово-медичну експертизу. Інформація від учителя поки не розголошується у зв’язку зі слідством.

За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження. За попередніми даними, родина загиблого на обліку в соціальних службах не перебувала.

Що робити, коли біля вас знепритомніла людина

Втрату свідомості (непритомність) викликає різке зниження артеріального тиску, через що мозок тимчасово недоотримує кров і людина втрачає свідомість.

Якщо людина знепритомніла, не намагайтеся підняти її або посадити – зараз мозку потрібна максимальна кількість крові, а в горизонтальному положенні кровотік до мозку посилюється. Не бийте по щоках і не використовуйте нашатирний спирт – це не допоможе. Що ж робити?

Покладіть постраждалого на спину та перевірте, чи він дихає. Це можна зробити трьома способами:

Прослідкувати, чи рухається грудна клітка; Прислухатись до дихання; Піднести щоку до його обличчя, щоб відчути подих.

Якщо дихання є і травм немає, обережно підніміть ноги постраждалого приблизно на 30 сантиметрів вище рівня серця так кров легше потрапить до мозку. Послабте тугий одяг, ремінь, комір або краватку. Відкрийте вікно, якщо ви в приміщенні.

Можна протерти обличчя прохолодною водою. Не підіймайте людину надто швидко, щоб не спричинити повторне запаморочення. Якщо постраждалий не приходить до тями протягом хвилини, негайно викликайте швидку.

Якщо людина не дихає, одразу телефонуйте рятувальникам або швидкій та починайте серцево-легеневу реанімацію (СЛР): 30 сильних натискань на грудну клітку та 2 вдування повітря "рот у рот". Продовжуйте до приїзду лікарів або поки дихання не відновиться. Якщо ви не вмієте проводити СЛР, попросіть когось із присутніх допомогти.

Додатково: якщо при падінні людина травмувалася, прикладіть холод до синця, обробіть рану водою та накрийте пов’язкою. Кровотечу зупиняйте прямим натисканням на рану чистою тканиною. Якщо підозрюєте перелом, не переміщайте постраждалого та чекайте прибуття медиків.