Мужчине вводили препарат темозоломид, который используют для лечения глиобластомы - агрессивной злокачественной опухоли мозга, значительно дольше рекомендованного срока. О случае рассказывает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно о вопиющем случае

Национальная служба здравоохранения Великобритании указывает, что химиотерапия темозоломидом не не должна длиться более 6 месяцев. Однако профессор Ян Браун, который лечил пациента, назначил курс, растянувшийся на 14 лет. О ситуации стало известно только после того, как Браун ушел на пенсию, а его преемник обратил внимание на неоправданно длительное лечение.

Важно. Руководство больницы вынуждено было признать, что назначение химиотерапии не имело должного медицинского обоснования. Расследование показало, что пациент получал ненужное лечение, которое повлекшее серьезные побочные эффекты.

Последствия для пациента

Больной сообщил, что из-за многолетней терапии у него развились хронические проблемы со здоровьем, в частности:

боль в суставах,

нарушение работы желудочно-кишечного тракта,

рецидивирующие язвы во рту,

тошнота.

Кроме этого, доказано, что длительное лечение темозоломидом повышает риск развития вторичного рака, повреждает печень и вызывает тревожные состояния, связанные со страхом смерти.

Случай расследуют

Юридическая фирма, которая представляет интересы пациента, подала жалобу в Генеральный медицинский совет Великобритании. Адвокаты также сообщили, что имеют информацию о еще 12 пациентах, которые могли пострадать от действий Брауна. Сейчас врачу запрещено заниматься медицинской практикой до завершения расследования.

Несмотря на ошибки в лечении, пациент с таким агрессивным диагнозом, как глиобластома, жив уже 14 лет. Это уникальный случай, ведь по статистике только 2% пациентов с этой опухолью живут дольше 10 лет,

– говорится в статье.

Расследование продолжается, и общественность ожидает выводы, которые могут повлиять на стандарты лечения онкологических больных в будущем.