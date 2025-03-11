Новый тренд с тюльпанами в TikTok
На видео можно увидеть, как одни решаются попробовать лепестки цветов, утверждая, что они напоминают вкус гороха или имеют сладковатый привкус, сообщает 24 Канал.
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Другие же, наоборот, не могут заставить себя проглотить цветочные лепестки из-за отвращения. Некоторые блогеры даже экспериментировали с приготовлением лепестков в кляре, сравнивая блюдо с жареной цветной капустой.
Насколько безопасно есть тюльпаны
Мы обратились к врачам, чтобы услышать их экспертное мнение об этом тренде. Они настойчиво советуют избегать этой практики и предупреждают, что любые эксперименты с пищей должны быть безопасными и осознанными.
Дегтярева Анна Дегтярева PhD, врач-терапевт
"Тюльпаны в целом считаются съедобными, однако с определенными ограничениями. Лепестки тюльпанов обычно не вызывают серьезных побочных эффектов и даже могут использоваться для украшения блюд, таких как салаты или десерты."
Но есть большое "но": луковицы тюльпанов могут быть токсичными. Они содержат алкалоиды и тулипозиды, которые в больших количествах способны вызвать:
- раздражение кожи,
- тошноту, рвоту или диарею,
- аллергические реакции,
- в отдельных случаях – головокружение или судороги.
Особенно следует быть осторожными людям, склонным к аллергиям, которым важно избегать не только употребления, а даже прямого контакта с тюльпанами.
Майя Руселевич, аллерголог, пульмонолог и педиатр, к.м.н.
"Сейчас распространяется информация в интернете, что можно есть цветки тюльпанов. И я, как врач-аллерголог, очень обеспокоена по этому поводу."
Она отмечает несколько важных аспектов:
Химическая обработка цветов
Тюльпаны часто обрабатывают химическими веществами, чтобы они дольше выглядели свежими. Эти химикаты могут вызвать острое отравление, если попадут в организм.
Опасность для детей
Дети, увидев такой тренд, могут попробовать повторить его дома. Это может привести к попаданию лепестков в дыхательные пути, что грозит остановкой дыхания.
Аллергические реакции
Химические вещества, которые используются для обработки цветов, могут вызвать острые аллергические реакции:
- крапивницу,
- отек Квинке,
- тошноту, рвоту или диарею.
Несмотря на то, что тюльпаны могут казаться безвредными, они не предназначены для употребления в пищу, особенно те, что продаются в цветочных магазинах. Кроме риска отравления химическими веществами, остается вероятность развития серьезных аллергических реакций или других осложнений.