Миндальное или овсяное: какое растительное молоко выбрать

Миндальное и овсяное молоко – одни из самых популярных альтернатив традиционному коровьему молоку. С первого взгляда они кажутся очень похожими, но между ними есть важные различия как в пользе для здоровья, так и в кулинарных возможностях.

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