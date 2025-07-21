Укр Рус
Здоровье 24 Здоровая жизнь Миндальное или овсяное: какое растительное молоко выбрать
21 июля, 20:06
4

Миндальное или овсяное: какое растительное молоко выбрать

Александр Бевза

Миндальное и овсяное молоко – одни из самых популярных альтернатив традиционному коровьему молоку. С первого взгляда они кажутся очень похожими, но между ними есть важные различия как в пользе для здоровья, так и в кулинарных возможностях.

Миндальное молоко содержит меньше калорий, жиров и углеводов по сравнению с овсяным, а также имеет более высокое содержание воды. Зато оба эти напитки – отличный источник кальция и витамина D (при условии обогащения производителем), пишет 24 Канал со ссылкой на Very Well Health.

Также на тему Как яйца влияют на уровень холестерина: новые данные

Польза миндального молока

  • Минимум калорий – оптимально для тех, кто следит за фигурой.
  • Без лактозы – подходит людям с непереносимостью молочного сахара.
  • Витамин E в составе – сильный антиоксидант, полезен для кожи и иммунитета.
  • Не вызывает резких скачков сахара в крови – безопасный выбор для диабетиков.
  • Часто стоит дешевле овсяного молока.

Недостатки миндального молока

  • Мизерное содержание белка – всего 1 г на стакан против 8 г в коровьем.
  • Не подходит аллергикам – если есть реакция на орехи, этот вариант противопоказан.
  • Может спровоцировать образование камней в почках – вследствие оксалатов.

Польза овсяного молока

  • Гипоаллергенный продукт – не содержит орехов, подходит большинству людей.
  • Кремовая консистенция – прекрасно раскрывается в кофе, кашах, соусах.
  • Более экологичное – производство овсяного молока требует меньше воды, чем миндального.

Недостатки овсяного молока

  • Много углеводов – не лучший выбор для низкоуглеводных диет.
  • Риск наличия глютена – возможен, если овес переработан на общих линиях.
  • Часто добавляют сахар – ищите варианты с пометкой "без сахара".

Выбор между миндальным и овсяным молоком зависит от ваших индивидуальных потребностей. Если у вас нет аллергии на орехи и вы стремитесь уменьшить калорийность рациона, миндальное молоко – более выигрышный вариант.

Овсяное молоко подойдет тем, кто избегает аллергенов и ценит насыщенную текстуру. В любом случае стоит помнить: оба напитка содержат мало белка, поэтому оптимально сочетать их с другими источниками протеина для полноценного питания.

Важно! Этот материал носит исключительно информационный характер и не может являться основой для постановки диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в области медицины. Если Вас беспокоят проблемы со здоровьем, обязательно обратитесь к врачу.