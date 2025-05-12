Нужно ли пить магний вместе с витамином B6

Витамин B6 способствует лучшему усвоению магния и белка, который синтезируется с его участием. Именно поэтому совместный прием этих веществ может помочь облегчить некоторые симптомы и справиться с отдельными заболеваниями.

Магний относится к важным макроэлементам, необходимых для нормального функционирования различных систем организма: нервной, мышечной и иммунной, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Польза магния

Он играет ключевую роль в стабилизации артериального давления, поддержании нормального уровня глюкозы в крови и укреплении костной ткани. Кроме того, магний участвует в выработке энергии и синтезе белков.

Регулярное поступление магния положительно влияет на состояние здоровья:

помогает снизить риск развития сахарного диабета 2 типа;

может быть полезным для профилактики мигрени.

В рекламе часто утверждают, что магний снижает риск гипертонии, однако убедительных научных доказательств этому пока недостаточно. При повышенном давлении врачи рекомендуют получать магний преимущественно из пищевых продуктов, богатых на этот минерал, а не из биологически активных добавок.

Польза витамина B6

Витамин B6 необходим для нормального обмена веществ: он регулирует усвоение углеводов, жиров и белков, способствует правильному развитию мозга, функционированию центральной и периферической нервной систем, а также поддерживает здоровье кожи и волос. Во время беременности B6 может быть назначен для полноценного формирования плода.

Достаточный уровень витамина B6 также положительно влияет на самочувствие. Например:

есть данные, что эта добавка может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако современные исследования свидетельствуют, что витамин B6 не уменьшает вероятность и тяжесть этих болезней, а лишь оказывает профилактическое действие;

прием B6 уменьшает проявления утренней тошноты у беременных;

эффективен при лечении некоторых форм анемии, связанных с нарушением усвоения железа.

Стоит ли принимать магний и витамин B6 вместе

B6 способствует лучшему усвоению магния, а сам минерал влияет на работу нервной системы и помогает в преобразовании витамина в его активную форму. Их комбинация способствует нормализации обмена веществ, поддержанию здоровья нервной и сердечно-сосудистой систем, а также помогает:

снизить выраженность симптомов предменструального синдрома;

уменьшить последствия стресса.

Хотя научно обоснованных доказательств эффективности комплекса магния и витамина B6 еще недостаточно, в некоторых случаях совместный прием может иметь положительное влияние на различные системы организма.

Обычно врачи советуют получать эти вещества из пищи, но при определенных показаниях (например, во время беременности) может быть назначен прием специализированных комплексов.