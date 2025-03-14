Полностью избавиться от варикоза, к сожалению, невозможно ни с помощью упражнений, ни другими методами. Однако существуют способы, которые позволяют замедлить развитие болезни и улучшить самочувствие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yorkville Sports Medicine Clinic.

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Что такое варикоз

Венозная система ног состоит из глубоких и поверхностных вен. Глубокие вены транспортируют кровь к сердцу, этому способствует работа мышц. Во время ходьбы мышцы сокращаются, сжимают глубокие вены и помогают крови двигаться вверх. Специальные венозные клапаны не позволяют крови возвращаться вниз.

Поверхностные вены расположены ближе к коже и отводят кровь от кожи и мышц к глубоким венам.

При варикозе вены расширяются и становятся извилистыми. Это связано с повышением локального давления из-за застоя крови в нижних конечностях. Основные причины возникновения варикоза:

  • слабость стенок и клапанов вен;
  • долгое пребывание в неподвижном состоянии, например, сидя или стоя.

Симптомы включают боль, отеки, зуд, судороги, пигментацию кожи, язвы, а также выступающие вены.

Факторы риска варикоза

Риск развития варикоза повышается в случаях:

  • старшего возраста;
  • женского пола;
  • беременности;
  • наследственной предрасположенности;
  • лишнего веса;
  • курения;
  • длительной сидячей или стоячей работы.

Как предотвратить развитие варикоза

Для профилактики и лечения варикозного расширения вен медики советуют:

  1. Избегать длительного пребывания в одном положении (сидя или стоя).
  2. Регулярно делать перерывы для движения.
  3. Поддерживать активный образ жизни: ходить пешком или кататься на велосипеде.
  4. Поднимать ноги выше уровня тела для улучшения кровообращения.
  5. Контролировать вес, чтобы уменьшить нагрузку на сосуды.
  6. Не курить/
  7. Использовать компрессионные чулки для улучшения кровообращения.
  8. Носить свободную одежду, что не препятствует оттоку крови.

Исследования показывают, что физические упражнения могут облегчить неприятные ощущения в ногах. Однако их эффективность в уменьшении внешних проявлений варикоза остается под вопросом. Но врачи все же рекомендуют занятия для улучшения кровотока.

Упражнения для ног при варикозе

Правила безопасности:

  • Не заниматься гимнастикой, если есть травмы или острые состояния.
  • Начинать тренировки постепенно, избегая болезненных движений.
  • В случае появления судорог остановиться и растянуть мышцы.
  • В случае дискомфорта обратиться к врачу.

Примеры упражнений

Движения стопами:

  1. Согнуть стопу, задержать на 5 секунд.
  2. Наклониться к стопе, снова задержать на 5 секунд.
  3. Расслабиться.

Движения пальцами ног:

Согнуть пальцы ног, удерживать 5 секунд, затем расслабиться.

Круговые движения стопами:

Вращать стопу по часовой стрелке и против.

Подъемы на носки:

Медленно подняться на носочки, удержать позицию 5 секунд, затем опуститься.

Растяжка икроножных мышц:

Выполнять выпады, удерживая спину прямой, пятки обеих ног на полу. Удерживать растяжку 10 секунд.

Выполнять такие упражнения рекомендуется трижды в день по 10 повторений.

Лечение варикоза

Лечение варикоза может быть консервативным или хирургическим.

  • Компрессионный трикотаж. Чулки, гольфы или колготки предотвращают растяжение вен и улучшают кровообращение.
  • Склеротерапия. Введение раствора, склеивающего стенки поврежденных вен.
  • Лазерная терапия. Использование лазера через катетер для устранения поврежденных вен.
  • Хирургическое вмешательство. Удаление или перевязка пораженных вен для предотвращения застоя крови.

Какой именно метод лечения подходит, определяет сосудистый хирург после проведения ультразвукового обследования вен.