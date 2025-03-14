Полностью избавиться от варикоза, к сожалению, невозможно ни с помощью упражнений, ни другими методами. Однако существуют способы, которые позволяют замедлить развитие болезни и улучшить самочувствие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yorkville Sports Medicine Clinic.

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Что такое варикоз

Венозная система ног состоит из глубоких и поверхностных вен. Глубокие вены транспортируют кровь к сердцу, этому способствует работа мышц. Во время ходьбы мышцы сокращаются, сжимают глубокие вены и помогают крови двигаться вверх. Специальные венозные клапаны не позволяют крови возвращаться вниз.

Поверхностные вены расположены ближе к коже и отводят кровь от кожи и мышц к глубоким венам.

При варикозе вены расширяются и становятся извилистыми. Это связано с повышением локального давления из-за застоя крови в нижних конечностях. Основные причины возникновения варикоза:

слабость стенок и клапанов вен;

долгое пребывание в неподвижном состоянии, например, сидя или стоя.

Симптомы включают боль, отеки, зуд, судороги, пигментацию кожи, язвы, а также выступающие вены.

Факторы риска варикоза

Риск развития варикоза повышается в случаях:

старшего возраста;

женского пола;

беременности;

наследственной предрасположенности;

лишнего веса;

курения;

длительной сидячей или стоячей работы.

Как предотвратить развитие варикоза

Для профилактики и лечения варикозного расширения вен медики советуют:

Избегать длительного пребывания в одном положении (сидя или стоя). Регулярно делать перерывы для движения. Поддерживать активный образ жизни: ходить пешком или кататься на велосипеде. Поднимать ноги выше уровня тела для улучшения кровообращения. Контролировать вес, чтобы уменьшить нагрузку на сосуды. Не курить/ Использовать компрессионные чулки для улучшения кровообращения. Носить свободную одежду, что не препятствует оттоку крови.

Исследования показывают, что физические упражнения могут облегчить неприятные ощущения в ногах. Однако их эффективность в уменьшении внешних проявлений варикоза остается под вопросом. Но врачи все же рекомендуют занятия для улучшения кровотока.

Упражнения для ног при варикозе

Правила безопасности:

Не заниматься гимнастикой, если есть травмы или острые состояния.

Начинать тренировки постепенно, избегая болезненных движений.

В случае появления судорог остановиться и растянуть мышцы.

В случае дискомфорта обратиться к врачу.

Примеры упражнений

Движения стопами:

Согнуть стопу, задержать на 5 секунд. Наклониться к стопе, снова задержать на 5 секунд. Расслабиться.

Движения пальцами ног:

Согнуть пальцы ног, удерживать 5 секунд, затем расслабиться.

Круговые движения стопами:

Вращать стопу по часовой стрелке и против.

Подъемы на носки:

Медленно подняться на носочки, удержать позицию 5 секунд, затем опуститься.

Растяжка икроножных мышц:

Выполнять выпады, удерживая спину прямой, пятки обеих ног на полу. Удерживать растяжку 10 секунд.

Выполнять такие упражнения рекомендуется трижды в день по 10 повторений.

Лечение варикоза

Лечение варикоза может быть консервативным или хирургическим.

Компрессионный трикотаж. Чулки, гольфы или колготки предотвращают растяжение вен и улучшают кровообращение.

Склеротерапия. Введение раствора, склеивающего стенки поврежденных вен.

Лазерная терапия. Использование лазера через катетер для устранения поврежденных вен.

Хирургическое вмешательство. Удаление или перевязка пораженных вен для предотвращения застоя крови.

Какой именно метод лечения подходит, определяет сосудистый хирург после проведения ультразвукового обследования вен.