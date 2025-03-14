Полностью избавиться от варикоза, к сожалению, невозможно ни с помощью упражнений, ни другими методами. Однако существуют способы, которые позволяют замедлить развитие болезни и улучшить самочувствие, сообщает 24 Канал со ссылкой на Yorkville Sports Medicine Clinic.
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Что такое варикоз
Венозная система ног состоит из глубоких и поверхностных вен. Глубокие вены транспортируют кровь к сердцу, этому способствует работа мышц. Во время ходьбы мышцы сокращаются, сжимают глубокие вены и помогают крови двигаться вверх. Специальные венозные клапаны не позволяют крови возвращаться вниз.
Поверхностные вены расположены ближе к коже и отводят кровь от кожи и мышц к глубоким венам.
При варикозе вены расширяются и становятся извилистыми. Это связано с повышением локального давления из-за застоя крови в нижних конечностях. Основные причины возникновения варикоза:
- слабость стенок и клапанов вен;
- долгое пребывание в неподвижном состоянии, например, сидя или стоя.
Симптомы включают боль, отеки, зуд, судороги, пигментацию кожи, язвы, а также выступающие вены.
Факторы риска варикоза
Риск развития варикоза повышается в случаях:
- старшего возраста;
- женского пола;
- беременности;
- наследственной предрасположенности;
- лишнего веса;
- курения;
- длительной сидячей или стоячей работы.
Как предотвратить развитие варикоза
Для профилактики и лечения варикозного расширения вен медики советуют:
- Избегать длительного пребывания в одном положении (сидя или стоя).
- Регулярно делать перерывы для движения.
- Поддерживать активный образ жизни: ходить пешком или кататься на велосипеде.
- Поднимать ноги выше уровня тела для улучшения кровообращения.
- Контролировать вес, чтобы уменьшить нагрузку на сосуды.
- Не курить/
- Использовать компрессионные чулки для улучшения кровообращения.
- Носить свободную одежду, что не препятствует оттоку крови.
Исследования показывают, что физические упражнения могут облегчить неприятные ощущения в ногах. Однако их эффективность в уменьшении внешних проявлений варикоза остается под вопросом. Но врачи все же рекомендуют занятия для улучшения кровотока.
Упражнения для ног при варикозе
Правила безопасности:
- Не заниматься гимнастикой, если есть травмы или острые состояния.
- Начинать тренировки постепенно, избегая болезненных движений.
- В случае появления судорог остановиться и растянуть мышцы.
- В случае дискомфорта обратиться к врачу.
Примеры упражнений
Движения стопами:
- Согнуть стопу, задержать на 5 секунд.
- Наклониться к стопе, снова задержать на 5 секунд.
- Расслабиться.
Движения пальцами ног:
Согнуть пальцы ног, удерживать 5 секунд, затем расслабиться.
Круговые движения стопами:
Вращать стопу по часовой стрелке и против.
Подъемы на носки:
Медленно подняться на носочки, удержать позицию 5 секунд, затем опуститься.
Растяжка икроножных мышц:
Выполнять выпады, удерживая спину прямой, пятки обеих ног на полу. Удерживать растяжку 10 секунд.
Выполнять такие упражнения рекомендуется трижды в день по 10 повторений.
Лечение варикоза
Лечение варикоза может быть консервативным или хирургическим.
- Компрессионный трикотаж. Чулки, гольфы или колготки предотвращают растяжение вен и улучшают кровообращение.
- Склеротерапия. Введение раствора, склеивающего стенки поврежденных вен.
- Лазерная терапия. Использование лазера через катетер для устранения поврежденных вен.
- Хирургическое вмешательство. Удаление или перевязка пораженных вен для предотвращения застоя крови.
Какой именно метод лечения подходит, определяет сосудистый хирург после проведения ультразвукового обследования вен.