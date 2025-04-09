Постоянно заложенный нос: причины, и как побороть хронический насморк
- Хроническая заложенность носа может быть вызвана такими факторами, как аллергии, хронический синусит, искривление перегородки, полипы, вазомоторный ринит, сухой воздух, и привыкание к каплям для носа.
- Для лечения рекомендуется использовать промывание носа, увлажнение воздуха, массаж, и достаточное употребление воды. Если симптомы продолжаются более двух недель, следует обратиться к врачу.
- Профилактика включает избегание аллергенов, поддержание влажности воздуха, ограничение использования сосудосуживающих капель, лечение заболеваний дыхательных путей, и ведение здорового образа жизни.
Что делать, если нос заложен не только во время простуды, а постоянно? Такое состояние нарушает сон, мешает работать и даже наслаждаться едой, это значительно снижает качество жизни.
24 Канал, используя авторитетные источники (Cleveland Clinic, Mayo Clinic, National Library of Medicine) разобрался, почему нос может быть постоянно заложенным, как с этим бороться и в каких случаях стоит обратиться к врачу.
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Возможные причины постоянной заложенности носа
Заложенность носа - это не отдельное заболевание, а симптом, который может быть вызван разными факторами: от обычной простуды до серьезных патологий. Давайте рассмотрим самые распространенные причины.
Аллергия
Одной из самых распространенных причин хронической заложенности является аллергический ринит. Если заложенность возникает в определенное время года (например, весной) или после контакта с аллергенами, такими как пыль, шерсть животных или пыльца растений, это, скорее всего, аллергия.
Хронический синусит
Синусит, или воспаление носовых пазух, в хронической форме может вызывать длительную заложенность, которая часто сопровождается головной болью, ощущением давления на лице и густыми выделениями из носа.
Искривление носовой перегородки
Искривление перегородки может быть врожденным или следствием травмы. Это препятствует нормальному дыханию и приводит к постоянной заложенности.
Вазомоторный ринит
Эта проблема связана с повышенной чувствительностью сосудов носа к раздражителям (холод, резкие запахи, стресс). В ответ на эти воздействия слизистая отекает, вызывая заложенность.
Полипы
Полипы – это доброкачественные образования в носовой полости, которые могут блокировать дыхание и вызывать снижение обоняния и храп.
Сухой воздух
Длительное пребывание в помещении с низкой влажностью может пересушивать слизистую носа, что вызывает отек и ощущение заложенности.
Привыкание к каплям для носа
Частое использование сосудосуживающих препаратов может вызвать обратный эффект, когда без капель нос перестает дышать.
Как бороться с постоянной заложенностью носа дома
Если причина заложенности носа не связана с серьезными болезнями, можно попробовать избавиться от нее самостоятельно.
Промывание носа солевым раствором
Используйте аптечные спреи с морской водой или приготовьте раствор самостоятельно (1 чайная ложка соли на литр воды). Это поможет уменьшить отек и увлажнить слизистую.
Увлажнение воздуха
Используйте увлажнитель воздуха, особенно в отопительный сезон. Это не даст слизистой пересыхать и предотвратит заложенность.
Массаж носа
Легкий массаж переносицы и крыльев носа способен улучшить кровообращение и временно облегчить дыхание.
Достаточное употребление воды
Пейте достаточно жидкости, чтобы разжижить слизь и облегчить ее выведение.
Когда надо обратиться к врачу
Если заложенность носа длится более двух недель, сопровождается другими симптомами или мешает нормальной жизни, обязательно обратитесь к врачу. Показания для консультации:
- гнойные выделения из носа;
- сильная боль в области лица или головы;
- потеря обоняния;
- храп или остановки дыхания во сне;
- кровотечения из носа;
- симптомы аллергии (зуд, чихание, слезотечение).
К какому врачу обращаться
ЛОР врач поможет при проблемах с носовыми пазухами, полипами или искривлением перегородки. Аллерголог необходим, если подозревается аллергия. Терапевт направит к нужному специалисту, если причина непонятна.
Диагностика и лечение постоянного насморка
Врач может назначить различные исследования:
- Рентген или КТ для выявления синусита или искривления перегородки;
- Аллергопробы для определения аллергенов;
- Эндоскопию носа для выявления полипов.
Лечение зависит от причины. Например, при аллергии назначают антигистаминные препараты, при синусите – антибиотики. Искривление перегородки или полипы можно устранить хирургически.
Профилактика постоянной заложенности носа
Чтобы избежать постоянной заложенности носа, придерживайтесь этих рекомендаций:
- Избегайте контактов с аллергенами: регулярно проводите влажную уборку, используйте гипоаллергенные постельные принадлежности;
- Поддерживайте достаточную влажность воздуха в помещении;
- Не злоупотребляйте сосудосуживающими каплями;
- Вовремя лечите простуду и другие заболевания дыхательных путей;
- Ведите здоровый образ жизни: занимайтесь спортом и питайтесь сбалансировано.
Эти советы помогут поддерживать нос здоровым и улучшить качество жизни.
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