Постоянно заложенный нос: причины, и как побороть хронический насморк

Что делать, если нос заложен не только во время простуды, а постоянно? Такое состояние нарушает сон, мешает работать и даже наслаждаться едой, это значительно снижает качество жизни.

24 Канал, используя авторитетные источники (Cleveland Clinic, Mayo Clinic, National Library of Medicine) разобрался, почему нос может быть постоянно заложенным, как с этим бороться и в каких случаях стоит обратиться к врачу.

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Возможные причины постоянной заложенности носа

Заложенность носа - это не отдельное заболевание, а симптом, который может быть вызван разными факторами: от обычной простуды до серьезных патологий. Давайте рассмотрим самые распространенные причины.

Аллергия

Одной из самых распространенных причин хронической заложенности является аллергический ринит. Если заложенность возникает в определенное время года (например, весной) или после контакта с аллергенами, такими как пыль, шерсть животных или пыльца растений, это, скорее всего, аллергия.

Хронический синусит

Синусит, или воспаление носовых пазух, в хронической форме может вызывать длительную заложенность, которая часто сопровождается головной болью, ощущением давления на лице и густыми выделениями из носа.

Искривление носовой перегородки

Искривление перегородки может быть врожденным или следствием травмы. Это препятствует нормальному дыханию и приводит к постоянной заложенности.

Вазомоторный ринит

Эта проблема связана с повышенной чувствительностью сосудов носа к раздражителям (холод, резкие запахи, стресс). В ответ на эти воздействия слизистая отекает, вызывая заложенность.

Полипы

Полипы – это доброкачественные образования в носовой полости, которые могут блокировать дыхание и вызывать снижение обоняния и храп.

Сухой воздух

Длительное пребывание в помещении с низкой влажностью может пересушивать слизистую носа, что вызывает отек и ощущение заложенности.

Привыкание к каплям для носа

Частое использование сосудосуживающих препаратов может вызвать обратный эффект, когда без капель нос перестает дышать.

Как бороться с постоянной заложенностью носа дома

Если причина заложенности носа не связана с серьезными болезнями, можно попробовать избавиться от нее самостоятельно.

Промывание носа солевым раствором

Используйте аптечные спреи с морской водой или приготовьте раствор самостоятельно (1 чайная ложка соли на литр воды). Это поможет уменьшить отек и увлажнить слизистую.

Увлажнение воздуха

Используйте увлажнитель воздуха, особенно в отопительный сезон. Это не даст слизистой пересыхать и предотвратит заложенность.

Массаж носа

Легкий массаж переносицы и крыльев носа способен улучшить кровообращение и временно облегчить дыхание.

Достаточное употребление воды

Пейте достаточно жидкости, чтобы разжижить слизь и облегчить ее выведение.

Когда надо обратиться к врачу

Если заложенность носа длится более двух недель, сопровождается другими симптомами или мешает нормальной жизни, обязательно обратитесь к врачу. Показания для консультации:

гнойные выделения из носа;

сильная боль в области лица или головы;

потеря обоняния;

храп или остановки дыхания во сне;

кровотечения из носа;

симптомы аллергии (зуд, чихание, слезотечение).

К какому врачу обращаться

ЛОР врач поможет при проблемах с носовыми пазухами, полипами или искривлением перегородки. Аллерголог необходим, если подозревается аллергия. Терапевт направит к нужному специалисту, если причина непонятна.

Диагностика и лечение постоянного насморка

Врач может назначить различные исследования:

Рентген или КТ для выявления синусита или искривления перегородки;

Аллергопробы для определения аллергенов;

Эндоскопию носа для выявления полипов.

Лечение зависит от причины. Например, при аллергии назначают антигистаминные препараты, при синусите – антибиотики. Искривление перегородки или полипы можно устранить хирургически.

Профилактика постоянной заложенности носа

Чтобы избежать постоянной заложенности носа, придерживайтесь этих рекомендаций:

Избегайте контактов с аллергенами: регулярно проводите влажную уборку, используйте гипоаллергенные постельные принадлежности;

Поддерживайте достаточную влажность воздуха в помещении;

Не злоупотребляйте сосудосуживающими каплями;

Вовремя лечите простуду и другие заболевания дыхательных путей;

Ведите здоровый образ жизни: занимайтесь спортом и питайтесь сбалансировано.

Эти советы помогут поддерживать нос здоровым и улучшить качество жизни.