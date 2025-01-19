Подробно о критериях определения группы инвалидности, а также актуальный перечень заболеваний, которые дают основания для второй группы инвалидности, рассказывает 24 Канал.

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Кто может получить 2 группу инвалидности

Вторая группа инвалидности назначается лицам с существенными ограничениями в одном или нескольких аспектах жизнедеятельности. Это могут быть последствия заболеваний, травм или врожденных пороков.

Ключевыми критериями для назначения являются:

стойкие и серьезные нарушения функций организма;

заболевания или травмы, вызывающие значительное ограничение жизнедеятельности и трудоспособности.

Вторая группа инвалидности охватывает также случаи сочетания нескольких заболеваний или последствий травм, которые затрудняют самостоятельное выполнение повседневных дел.

Перечень заболеваний, которые дают основания для 2 группы инвалидности

Ко второй группе инвалидности могут принадлежать лица с такими диагнозами:

Отсутствие одного легкого, соединенное с хронической легочной недостаточностью II степени.

Паралич или значительный парез конечностей, стойкий и не поддающийся реабилитации.

Вторичный паркинсонизм или болезнь Паркинсона с выраженными нарушениями движений.

Значительные дефекты черепа (более 60 кв. см).

Ампутации конечностей (в том числе верхней конечности на уровне плечевого сустава или бедра).

Серьезные деформации грудной клетки с легочной недостаточностью II степени.

Сахарный диабет средней или тяжелой степени, осложненный ампутацией конечности.

Хроническая почечная недостаточность III степени при условии единственной функционирующей почки.

Психические расстройства, которые приводят к длительной потере трудоспособности (более 10 лет).

Полный перечень диагнозов определен нормативными актами Министерства здравоохранения Украины.

Особенности второй группы инвалидности

Лица со второй группой инвалидности не нуждаются в постоянном постороннем уходе, как в случае первой группы, но их состояние значительно затрудняет выполнение ежедневных задач.

Это может быть частичное ограничение в передвижении, общении или самообслуживании, которое компенсируется с помощью специальных устройств или посторонней помощи.

Вторую группу инвалидности назначают на основе индивидуальной оценки, которая учитывает степень ограничения жизнедеятельности, влияние заболеваний или травм на способность лица к самостоятельному функционированию.