Кофе способствует здоровому старению: сколько надо пить
- Исследование показало, что регулярное потребление 4–6 чашек кофе в день снижает риск старческой немощности, связанной с физической слабостью.
- Кофе может положительно влиять на здоровье пожилых людей через антиоксиданты, которые уменьшают воспалительные процессы и поддерживают мышечную массу.
- Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов считает безопасным употребление до 400 мг кофеина в день, что соответствует 3–5 чашкам кофе.
- Исследование охватило 1161 жителя Амстердама в возрасте от 55 лет и продолжалось 7 лет.
Регулярное потребление кофе может положительно влиять на здоровье пожилых людей. Новое исследование показало, что употребление кофе ежедневно снижает риск старческой немощности, связанной со слабостью мышц, истощением и низкой физической активностью.
Исследование, представлено в журнале European Journal of Nutrition, выявило связь между регулярным употреблением 4–6 чашек кофе в день (объем одной чашки – 125 мл) и снижением риска появления признаков физической слабости, передает 24 Канал.
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Эти выводы были предоставлены Институтом научной информации о кофе – некоммерческой организацией, которая объединяет крупнейших европейских производителей кофе.
Новое исследование кофе
Ранее было установлено, что употребление кофе может снижать риск некоторых возрастных изменений, включая улучшение когнитивных способностей и уменьшение воспалительных процессов в организме.
Новое исследование, которое длилось 7 лет, охватило 1161 жителя Амстердама в возрасте от 55 лет и старше. Ученые оценивали связь между количеством потребления кофе и риском развития старческой немощности. Для этого использовалась специальная шкала, которая учитывала такие симптомы, как потеря веса, мышечная слабость, истощение, замедленная скорость ходьбы и низкая физическая активность.
Кофе способствует здоровому старению
Результаты показали, что у людей, которые потребляли до 6 чашек кофе ежедневно, вероятность развития этих симптомов была значительно ниже.
Стоит отметить, что Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) считает умеренным и безопасным употребление до 400 мг кофеина в день, что соответствует 3–5 чашкам кофе.
Исследователи отмечают, что защитный эффект кофе может объясняться наличием антиоксидантов, которые способны уменьшать воспалительные процессы, предотвращать потерю мышечной массы и защищать мышцы от повреждений. Кроме того, кофе положительно влияет на регуляцию чувствительности к инсулину и усвоение глюкозы, особенно у пожилых людей.
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