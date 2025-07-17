Выяснили причины массового отравления во львовском ресторане Кацурина

По состоянию на 17 июля во Львовской областной инфекционной больнице находятся уже 56 человек с симптомами пищевого отравления, в том числе восемь детей. Состояние пациентов оценивают как тяжелое и средней тяжести, но после комплекса медицинских мероприятий их самочувствие начало улучшаться.

Причины отравления в ресторане Кацурина

Причиной массового отравления стала сальмонелла – возбудитель, который часто вызывает острые кишечные инфекции, Об этом в комментарии для ZAXID.NET. сообщил медицинский директор больницы Андрей Орфин, пишет 24 Канал.

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Симптомы у всех практически одинаковые: боль в животе, тошнота, рвота, повышенная температура тела, общая слабость. У двух больных выделена сальмонелла Энтеритис, поэтому можно считать, что именно она стала причиной отравления,

– прокомментировал Андрей Орфин.

Что известно об отравлении в ресторане Китайский Привет

Известно, что эпицентром отравления стал ресторан Китайский Привет, владельцем которого является киевский ресторатор и известный фудблогер Миша Кацурин. Заведение открылось только 13 июля, сразу вызвав ажиотаж среди львовян. Примечательно, что сам владелец также оказался среди пострадавших и сейчас находится под наблюдением врачей.

Первые случаи госпитализации были зафиксированы 15 – 16 июля, сначала речь шла о 12 человек. Уже вечером 16 июля количество пострадавших возросло до 43, а на следующее утро – до 56, из них 8 детей.

Сейчас специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МЗ Украины совместно с Держпродспоживслужбою проводят расследование источника инфекции и определяют, в каких именно продуктах содержалась сальмонелла.

От результатов этой проверки зависит дальнейшее расследование и меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем.