Новый календарь прививок: изменятся возраст введения БЦЖ

Одним из ключевых изменений в календаре прививок, запланированных на 2026 год, является вакцинация новорожденных. В частности, предлагается начинать введение вакцины БЦЖ уже с первого дня после рождения.

Об этом рассказал Федор Лапий, председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики и врач-инфекционист, передает 24 Канал.

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БЦЖ в первый день жизни

Когда речь идет об изменениях в схемах вакцинации, мы рекомендуем начинать БЦЖ уже с 24 часов. Действующий календарь прививок, который будет актуален в 2025 году, предусматривает вакцинацию не ранее чем через 48 часов,

– подчеркнул он.

Изменение срока вакцинации на одни сутки, по словам Лапия, позволит более эффективно использовать вакцину БЦЖ.

Почему рекомендуют изменения

"Во-первых, вакцину БЦЖ можно вводить в первые сутки жизни, хотя сейчас в Украине это не является привычной практикой. В мире это распространенная практика – вакцинировать новорожденных в первые сутки. Мы также учитываем низкий уровень рождаемости в стране и стремимся сократить время пребывания детей в родильных стационарах, чтобы уменьшить риск инфицирования бактериями, которые могут быть резистентными" – отметил инфекционист.

По его словам, чем меньше времени ребенок проводит в стационаре, тем больше вероятность, что он выпишется без осложнений.

Таким образом, смещение срока вакцинации на одни сутки позволит эффективнее использовать вакцины БЦЖ, чтобы дети, которые покидают родильный стационар, были лучше защищены от серьезных форм туберкулеза.