Новий календар щеплень: зміняться вік введення БЦЖ

Однією з ключових змін у календарі щеплень, запланованих на 2026 рік, є вакцинація новонароджених. Зокрема, пропонується починати введення вакцини БЦЖ вже з першого дня після народження.

Про це розповів Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та лікар-інфекціоніст, передає 24 Канал.

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БЦЖ в перший день життя

Коли мова йде про зміни у схемах вакцинації, ми рекомендуємо розпочинати БЦЖ вже з 24 години. Чинний календар щеплень, який буде актуальний у 2025 році, передбачає вакцинацію не раніше ніж через 48 годин,

– підкреслив він.

Зміна терміну вакцинації на одну добу, за словами Лапія, дозволить більш ефективно використовувати вакцину БЦЖ.

Чому рекомендують зміни

"По-перше, вакцину БЦЖ можна вводити в першу добу життя, хоча наразі в Україні це не є звичною практикою. У світі це поширена практика – вакцинувати новонароджених в першу добу. Ми також враховуємо низький рівень народжуваності в країні та прагнемо скоротити час перебування дітей у пологових стаціонарах, щоб зменшити ризик інфікування бактеріями, які можуть бути резистентними" – зазначив інфекціоніст.

За його словами, чим менше часу дитина проводить у стаціонарі, тим більша ймовірність, що вона випишеться без ускладнень.

Таким чином, зміщення терміну вакцинації на одну добу дозволить ефективніше використовувати вакцини БЦЖ, щоб діти, які залишають пологовий стаціонар, були краще захищені від серйозних форм туберкульозу.