Об этом сообщил заместитель Министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает 24 Канал. Он отметил, что изменения в Национальном календаре профилактических прививок помогут защитить украинцев от многих заболеваний.

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Какие изменения предусматривает новый Национальный календарь профилактических прививок

Вирус папилломы человека

Игорь Кузин "Ключевым изменением планируется внедрить новый антиген – это вакцина против вируса папилломы человека. И действительно, это для Украины прорывом, потому что мы использовали эту вакцину исключительно на коммерческой основе, а спрос на самом деле на нее достаточно широкий,."

Вакцина позволяет защищать детей, а потом уже взрослых людей от тех типов рака, которые вызываются именно онкогенными штаммами вируса папилломы человека.

Вакцинацию против папилломавирусной инфекции предлагается проводить девушкам в возрасте от 12 лет до 13 лет 11 месяцев 29 дней, начиная с 1 января 2026 года, однократно.

Применение комбинированных вакцин

По словам главного санитарного врача, также предполагается внедрение мультикомпонентных вакцин. Когда врачи применяют во время одной инъекции несколько видов антигенов. Это делается для упрощения самого процесса вакцинации, для уменьшения количества визитов, уменьшение нагрузки и стресса для самого ребенка.

Изменения схемы вакцинации

Были откорректированы соответствующие схемы вакцинации против туберкулеза, против гепатита В, против кори, паротита и краснухи. И также предложено обновить раздел, который касался особенностей вакцинации, проводимой во время особых состояний.