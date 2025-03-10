В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Affective Disorders, обнаружили что наличие детей уменьшает вероятность возникновения биполярного расстройства и депрессии у женщин, передает 24 Канал.

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Новое исследование влияния материнства

Исследование было проведено учеными из Университета Сучжоу (Китай), которые заинтересовались вопросом на фоне двух мировых тенденций – снижение рождаемости и роста количества психических расстройств. Несмотря на то, что материнство значительно влияет на физическое и эмоциональное состояние женщин, связь между рождением детей и психическим здоровьем исследована недостаточно.

Для анализа ученые использовали данные из Британского биобанка (UK Biobank) – базы медицинской информации о жителях Великобритании, которая содержит данные о полумиллионе человек. Окончательный анализ охватил 55 700 женщин из 273 000, включенных в исследование, которые имели необходимые данные о детях и психических диагнозах.

Материнство полезно для психического здоровья

Результаты показали, что женщины с детьми имеют на 30% ниже риск психических заболеваний по сравнению с теми, кто не рожал. Самые низкие показатели зафиксированы у матерей двух детей, тогда как дальнейшее увеличение количества рождений не приносило дополнительных преимуществ.

Зависимость влияния материнства на психическое здоровье была менее выраженной у женщин, переживших выкидыши или прерывание беременности. Однако исследователи обнаружили общую устойчивую связь. При этом учитывались такие факторы, как возраст, доход, уровень образования, образ жизни и состояние здоровья. Не исключено, что ключевую роль могут играть генетическая предрасположенность, наличие социальной поддержки и другие факторы.