Согласно стандартам водоснабжения в Великобритании, холодной считается вода с температурой ниже 20 градусов по Цельсию, а горячей – не ниже 60 градусов по Цельсию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nanavati Max.

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Оптимальной температурой для питьевой воды является диапазон от 18 градусов по Цельсию до 45 градусов по Цельсию. Специалисты Кливлендской клиники определяют температуру воды комнатной температуры как примерно 25,5 градусов по Цельсию.

Почему важно поддерживать водный баланс

Человеческий организм ежедневно теряет жидкость во время дыхания, потоотделения и посещения туалета. Для нормальной работы всех систем организма необходимо регулярно восполнять потери жидкости.

Рекомендуется пить столько воды, сколько хочется. Эксперты из США советуют такое суточное количество жидкости:

для мужчин – примерно 3,7 литра (около 15,5 стаканов),

для женщин – около 2,7 литра (примерно 11 стаканов).

Сюда входят не только напитки, но и продукты с высоким содержанием воды – например, овощи и фрукты. Суточная норма может меняться в зависимости от возраста, образа жизни и состояния здоровья.

Достаточное потребление воды необходимо для:

регуляции температуры тела,

увлажнения слизистых оболочек глаз, носа и рта,

транспортировки питательных веществ и кислорода к клеткам,

нормальной работы суставов,

уменьшения нагрузки на почки и печень, которые участвуют в выведении продуктов обмена,

растворение минералов и питательных веществ.

Исследования показывают, что люди, которые придерживаются питьевого режима, реже сталкиваются с проблемами пищеварения, в частности с запорами.

Полезные свойства теплой воды

Согревает организм. По данным австралийских исследователей, теплые напитки помогают согреться и уменьшить дрожь. Это особенно полезно для тех, кто проводит много времени на улице или занимается спортом.

Улучшает кровообращение. В Японии в течение 20 лет изучали влияние теплых душей и ванн на здоровье: оказалось, что регулярные водные процедуры снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертония и инсульт. Теплая вода способствует расширению сосудов и расслабляет тело, облегчая циркуляцию крови.

Теплотерапия. Этот метод используют для облегчения боли и стимуляции кровообращения. Однако важно соблюдать осторожность: самые распространенные травмы при теплотерапии – это ожоги. Рекомендуется использовать только теплую или горячую, но не кипяток, не наполнять грелку полностью, плотно закрывать крышку и обертывать грелку тканью. Не используйте грелку вместе с электроодеялом и не садитесь на него.

Повышает аппетит. Считается, что стакан теплой воды перед едой может усилить чувство голода, хотя больших исследований на эту тему нет.

Способствует засыпанию. Горячий душ или ванна перед сном расслабляют тело и способствуют снижению температуры кожи после процедуры, что помогает быстрее заснуть.

Восстанавливает мышцы. Согласно исследованию 2021 года, теплые компрессы могут уменьшать мышечную боль после тренировок, снимать усталость и стимулировать синтез белка.

Когда стоит избегать очень горячей воды

Вода с температурой выше 60 градусов по Цельсию может вызвать ожоги слизистой оболочки рта и пищевода. Кроме того, исследования показали, что регулярное употребление напитков температурой более 60 градусов по Цельсию связано с повышенным риском развития рака пищевода.

Чтобы избежать травм, старайтесь не использовать слишком горячую воду и не контактируйте с источниками, которые могут вызвать ожог. В случае ожога не охлаждайте пораженное место ледяной водой – используйте прохладную (но не холодную) проточную воду в течение 10 – 20 минут.

Специальных исследований, подтверждающих лечебные свойства теплой или горячей воды, немного. Однако известно, что недостаточное потребление жидкости может провоцировать головную боль. Горячие напитки могут облегчать симптомы простуды – например, заложенность носа, боль в горле и способствовать отхождению мокроты.