Как же это сделать самостоятельно? Рассмотрим, какие приборы для домашнего мониторинга здоровья доступны сегодня и как ими пользоваться, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

Также на тему Бактерии в кишечнике влияют на здоровье сердца и сосудов: можно ли это изменить

Тонометр или сфигмоманометр

Тонометр – базовый прибор для каждого, кто следит за своим давлением. Особенно незаменим для людей с гипертензией. Хотя ртутные модели до сих пор считаются эталоном точности, они опасны и почти не используются в повседневной жизни. Врачи чаще всего выбирают механические тонометры, а для домашнего использования прекрасно подходят современные цифровые автоматические или полуавтоматические устройства.

Пользоваться ими просто: достаточно надеть манжету, нажать кнопку – и результат появится на экране. Данные удобно записывать в дневник для дальнейшего анализа динамики. Современные модели синхронизируются со смартфоном или компьютером и автоматически сохраняют историю измерений.

Пульсоксиметр: контроль уровня кислорода в крови

Пульсоксиметр – легкий и компактный прибор, который особенно полезен людям с заболеваниями легких и сердца, когда важно знать, насыщена ли кровь достаточно кислородом.

Принцип его работы базируется на оптическом анализе: просто наденьте "прищепку" на палец – и через несколько секунд увидите на дисплее уровень сатурации и пульс. Стоит заметить: при выраженных нарушениях ритма сердца данные могут быть не совсем точными.

Глюкометр: незаменим для контроля сахара

Домашний глюкометр – настоящее спасение для людей с диабетом и нарушениями обмена углеводов. В зависимости от модели, устройства используют фотометрический, электрохимический или оптический принцип работы.

Современные глюкометры просты в использовании: проколите палец ланцетом, нанесите каплю крови на тест-полоску – и через минуту получите результат. Такой прибор позволяет вовремя заметить изменения уровня сахара и принять необходимые меры.

Коагулометр: для контроля свертываемости крови

Коагулометр – портативный гаджет для тех, кому нужно регулярно знать показатели свертываемости крови, например, при приеме антикоагулянтов (варфарина), наличии механических клапанов или после перенесенных тромбозов.

Он измеряет международное нормализованное отношение (МНО) по тому же принципу, что и глюкометр: капля крови на тест-полоску – и результат готов. Минус – высокая цена прибора, плюс – экономия времени и актуальность данных.

Портативный ЭКГ: контроль ритма

Если стандартная ЭКГ в поликлинике фиксирует работу сердца только за минуту, то портативный регистратор позволяет "поймать" даже эпизодические аритмии в реальной жизни. Устройства отличаются способом крепления (от накладных пластин до проводных электродов), количеством каналов (от одного до 12) и ценой. Современные гаджеты подключаются к смартфону, позволяя быстро переслать запись врачу для анализа.

Благодаря домашним медицинским приборам каждый может взять здоровье под контроль – своевременно отслеживать изменения и вовремя обращаться за помощью. Главное – правильно выбрать устройства и научиться ими пользоваться.