В основе охлаждения лежит физика: когда жидкость переходит в газообразное состояние, она поглощает тепло из окружающей среды, пишет 24 Канал со ссылкой на Time.

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Для этого в кондиционерах используют специальные вещества – хладагенты, или, как их часто называют, фреоны. Двигаясь по системе трубок, хладагент испаряется, охлаждая их стенки, а значит и воздух, который вентилятор подает в помещение. Затем компрессор снова превращает газ в жидкость, и процесс повторяется.

Большинство современных сплит-систем умеют не только охлаждать, но и обогревать воздух. С помощью термостата можно задать комфортную температуру, а само устройство проконтролирует ее поддержание.

Польза кондиционера

Главная задача кондиционера – уберечь от перегрева и теплового удара. В жаркую погоду, когда организм уже не справляется с регулированием внутренней температуры, риск теплового истощения возрастает. Это опасное состояние, которое может привести даже к смерти.

Лучший способ защититься летом – находиться в прохладных помещениях. В отличие от вентилятора, который просто перемещает горячий воздух, кондиционер действительно охлаждает.

Исследования показывают: повышенная температура негативно влияет не только на физическое состояние, но и на умственные способности – студенты, которые учатся в прохладных комнатах, лучше выполняют тесты.

Правда и мифы о вреде кондиционеров

Несмотря на все преимущества, кондиционеры часто обвиняют в том, что они якобы провоцируют заболевания. На самом деле обычной простудой или гриппом можно заразиться только через вирусы, а не сидя под холодным потоком воздуха.

Однако существует так называемый синдром "больного здания": головная боль, насморк, раздражение глаз и даже проблемы с концентрацией могут возникать у людей, которые работают в помещениях с кондиционерами.

Причины этого синдрома до конца не выяснены. Возможно, дело в скоплении аллергенов или бактерий, которые устройство разносит по кабинету, особенно если кондиционер давно не чистили и не меняли фильтры.

Охлаждение ведет к снижению влажности воздуха, из-за чего пересыхают слизистые оболочки – а это облегчает проникновение вирусов и бактерий в организм. У некоторых, наоборот, появляется насморк – так организм реагирует на резкий перепад температуры.

Кондиционер как барьер от загрязнений

В условиях плохой экологии кондиционер может даже стать защитником. Он позволяет реже открывать окна, снижая попадание опасных частиц с улицы. Исследования подтверждают: люди, чьи дома оборудованы кондиционерами, реже попадают в больницы с респираторными и сердечно-сосудистыми проблемами.

Но и внутри жилья воздух может быть загрязнен – продуктами горения, бытовой химией, плесенью. Если не проветривать помещение, кондиционер будет только циркулировать эти вещества, ухудшая самочувствие.

Как безопасно пользоваться кондиционером

Чтобы кондиционер служил на пользу здоровью:

Регулярно очищайте и меняйте фильтры – производители всегда указывают нужные сроки. Если у вас аллергия или астма, используйте HEPA-фильтры или одноразовые и меняйте их минимум раз в 3 месяца. Следите, чтобы температура в помещении не была слишком низкой. Не забывайте проветривать комнаты, чтобы не накапливались внутренние загрязнители. Экономьте электроэнергию и заботьтесь об экологии – не держите устройство включенным круглосуточно.

Кондиционер – отличный помощник в борьбе с жарой и загрязнением воздуха при условии разумного использования и надлежащего ухода.