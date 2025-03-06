Британские исследователи проанализировали, как регулярное использование соцсетей влияет на человеческий организм, и пришли к поразительным выводам, сообщает 24 Канал со ссылкой на Uhealthy.

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Новое исследование соцсетей

В рамках эксперимента ученые исследовали реакции 54 молодых участников. Добровольцам предложили в течение 15 минут листать ленты популярных соцсетей, пока исследователи фиксировали физиологические изменения с помощью специальных датчиков: измеряли частоту пульса, активность потовых желез и другие показатели. Для сравнения, контрольная группа читала новостные материалы.

Неожиданные результаты

У тех, кто проводил время в соцсетях, зафиксировали более выраженные физиологические изменения, чем у тех, кто читал новости. Сердечный ритм замедлялся, а активность потовых желез росла – = это указывало на состояние сконцентрированного внимания. Однако самые интересные изменения произошли, когда участников попросили прекратить просмотр соцсетей и перейти к чтению текста.

Показатели пульса резко возросли, активность потовых желез повысилась, а участники жаловались на чувство тревоги и дискомфорта. Эти симптомы напомнили ученым физиологические последствия отказа от кофеина или даже лечения зависимости от серьезных веществ.

Проявления зависимости

Хотя вопрос о том, является ли взаимодействие с соцсетями настоящей зависимостью, все еще активно обсуждается в научных кругах, эксперты сходятся во мнении: популярные платформы, такие как YouTube, имеют сильный эффект привлечения.

Бесконечный просмотр контента, алгоритмы, которые подстраиваются под личные предпочтения, система лайков и комментариев – все это создает эффект, подобный привыканию. По статистике 2024 года, средний пользователь проводит около 145 минут в день в соцсетях, а короткие видеоролики удерживают аудиторию на 70% дольше, чем классический формат контента.

В то же время в отличие от наркотических веществ, соцсети удовлетворяют одну из важных человеческих потребностей – потребность в общении. Они создают иллюзию социального взаимодействия, хотя не могут заменить живое общение и эмоциональную связь. Исследователи сравнивают это явление с чрезмерным потреблением сладостей: это приятно, но в больших количествах вредит.

Рекомендации

Авторы исследования отмечают, что не стоит считать социальные сети абсолютным злом. Хотя чрезмерное увлечение ими – например, проведение 4 – 5 часов в день – может вызвать проблемы с обучением, работой или сном, большинство пользователей способны самостоятельно ограничивать время, проведенное в соцсетях, без серьезных последствий.

Важно соблюдать баланс, уделяя время реальному общению, прогулкам, занятиям спортом и хобби. Это особенно актуально для подростков, чья психика еще формируется.