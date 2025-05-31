Как объясняет The Conversation, скука возникает тогда, когда нашему вниманию становится сложно оставаться сосредоточенным. В эти моменты активируется сеть пассивного режима мозга, которая отвечает за внутренний диалог, саморефлексию и креативное мышление. Чем может быть полезна скука, рассказывает 24 Канал.

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Когда мы скучаем также снижается активность "исполнительной" сети, контролирующей концентрацию и производительность. Поэтому, это не ошибка – а сигнал мозга: пора сменить вид деятельности или дать себе паузу.

Польза скуки

Во время информационной перегрузки такая "пауза" позволяет разгрузить симпатическую нервную систему, которая в состоянии постоянного возбуждения может провоцировать тревожность, эмоциональное выгорание и физическое истощение.

По мнению исследователей, полное устранение скуки из нашей жизни лишает нас естественного способа справиться со стрессом. Более того, если мозг не имеет опыта скуки, ему становится все труднее ее выдерживать.

Чем может быть полезна скука:

активизирует креативное мышление и "свободный поток" идей;

тренирует способность сосредотачиваться без внешних стимулов;

повышает эмоциональную устойчивость - мы учимся проживать эмоции без бегства в соцсети;

помогает бороться с зависимостью от сиюминутных удовольствий (например, бесконечное листание ленты);

перезагружает нервную систему, снижая уровень тревожности.

Как отмечают эксперты из Mayo Clinic, мозг, который не привык к скуке, теряет способность эффективно на нее реагировать. Поэтому в следующий раз, когда вам будет скучно, вместо того чтобы хвататься за телефон – просто побудьте в этом состоянии. Ваш мозг скажет вам "спасибо".