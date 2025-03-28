Научные исследования показывают: после перевода часов количество ДТП увеличивается на 6%, а риск сердечных приступов возрастает на 24%. Ученые из Института Макса Планка убеждены, что сезонные переводы часов вредят организму и должны быть отменены, передает 24 Канал.

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Как работают биологические часы

Внутри человеческого тела есть биологические часы, которые регулируют сон, уровень энергии, работу сердца и процессы пищеварения. Главным регулятором выступает супрахиазматическое ядро (СХЯ), расположенное в мозге, которое контролирует внутреннее время, получая сигналы от глаз и ориентируясь на солнечный свет.

Однако СХЯ – это лишь часть системы. Каждый орган имеет собственные ритмы: сердце эффективно перекачивает кровь в определенное время, а печень и поджелудочная железа синхронизируют обмен веществ. Если эти ритмы нарушаются, организм испытывает стресс.

Биологические часы реагируют на солнечный свет, а не на официальное время. Когда из-за перевода часов приходится просыпаться раньше, тело продолжает жить "по старому режиму", что вызывает эффект социального джетлага, похожего на смену часовых поясов. Для адаптации может потребоваться от одного до четырех дней.

Систематический стресс, вызванный сменой времени, доказано приводит к увеличению размеров сердца, воспалительных процессов, колебаний уровня сахара в крови и набора веса.

Кто страдает больше всего

Изменение времени больше всего влияет на людей с нарушениями сна, депрессией, болезнью Паркинсона и деменцией. Их организмам труднее адаптироваться к новому ритму.

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями этот переход особенно опасен: в первые дни после перевода часов фиксируют резкий рост количества инфарктов и инсультов. Это связано с тем, что утренние часы являются критическим периодом для работы сердца.

По мнению ученых, отказ от перевода часов мог бы решить эту проблему.

Перевод часов в Украине

Этот перевод – лишний стресс для организма, которого можно избежать,

– утверждает биолог Питерьян Дирикс.

Он предлагает закрепить стандартное зимнее время на весь год. В Украине Верховная Рада проголосовала за закон, который отменяет перевод часов, но президент Владимир Зеленский, нарушая процедуру не подписывает и не ветирует эту инициативу.

Пока окончательное решение об отмене перевода времени не принято, специалисты советуют поддерживать организм в этот период: избегать чрезмерного употребления стимуляторов, соблюдать режим сна и дать себе время на восстановление.