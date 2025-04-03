Сложность исследований пользы или вреда пищи

Необходимо отметить, что исследования в сфере питания часто вызывают споры. Невозможно заставить людей употреблять только яйца (или другие продукты) для изучения их влияния на организм, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic и MedicalNewsToday.

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Хотя эксперименты на животных возможны, результаты таких исследований не всегда применимы к людям. В связи с этим точного ответа на вопрос о пользе или вреде определенного продукта нет.

На результаты исследований могут влиять различные аспекты жизни участников – физическая активность, привычки в питании и уровень стресса. Учесть все эти факторы в исследованиях практически невозможно, поэтому к научным выводам о питании следует относиться с определенной долей скептицизма.

Холестерин в яйцах

Одно большое яйцо содержит 186 мг холестерина, который содержится в желтке. До 2015 года американские эксперты по здравоохранению рекомендовали ограничивать потребление холестерина до 300 мг в день, таким образом, одно яйцо уже превышало половину этой нормы.

Однако новые рекомендации больше не содержат этого ограничения, поскольку не было найдено убедительных доказательств для точного предела холестерина. Однако, диетологи все еще советуют ограничивать его количество в рационе.

Важно понимать, что холестерин в крови и тот, содержащийся в продуктах, – это разные вещи. В крови он присутствует вместе с жирами и белками в виде липопротеинов. Липопротелины низкой плотности (ЛПНП) – плохим холестерином, который может накапливаться на стенках сосудов, увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Хороший холестерин – липопротелины высокой плотности (ЛПВП), помогает выводить ЛПНП из крови и очищать организм.

Согласно данным Mayo Clinic, яйца сами по себе не ухудшают ситуацию с холестерином. Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление яиц даже может снижать риск определенных видов инсульта. Однако в одном из крупных исследований была обнаружена связь между количеством употребленных яиц и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, а также общей смертностью. Однако в этом исследовании не учитывались такие факторы, как уровень дохода, физическая активность и вредные привычки, что усложняет выводы.

Можно ли есть яйца каждый день

Что касается холестерина, полученного из яиц, его уровень может зависеть от способов приготовления и сопутствующих продуктов. Например, колбасы, бекон и сосиски, что часто используются в омлетах, являются более опасными для здоровья сердца из-за содержания трансжиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина.

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять одно яйцо или два яичных белка в день. Австралийские рекомендации допускают не более 7 яиц в неделю, в то время, как другие организации не устанавливают жестких ограничений.

Итак, на данный момент нет убедительных доказательств прямой связи между регулярным употреблением яиц и риском ишемической болезни сердца или инсульта. Так что, любители яиц могут продолжать их есть, но Министерство здравоохранения Великобритании рекомендует готовить блюда без добавления соли и жира. Например, можно сварить яйца или приготовить омлет без масла, используя нежирное молоко вместо сливок.