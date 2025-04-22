Польза бега

Бег приносит удовольствие. Сначала это может показаться тяжелым и изнурительным, но в конце тренировки организм буквально будет "купаться" в дофамине – гормоне счастья, сообщает 24 Канал со ссылкой NM.

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Для кого-то бег становится способом медитации, другие используют время для размышлений, а некоторые наслаждаются пробежками, слушая подкасты или любимую музыку. Анализ 116 научных исследований доказал, что бег положительно влияет на психическое здоровье, улучшает настроение и помогает справиться с легкой депрессией.

Регулярные аэробные нагрузки, такие как бег, положительно влияют на организм. Исследования показывают, что у любителей бега меньший риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и смертности от них. К тому же бег помогает поддерживать здоровый вес, снижая вероятность возникновения гипертонии, диабета второго типа и респираторных заболеваний.

Влияние бега на суставы

Повреждение суставов, которое называется остеоартрозом, сопровождается болью, отеком и ограничением подвижности. Со временем это состояние может прогрессировать. Однако, вопреки распространенным страхам, любительский бег не является причиной развития остеоартроза.

В 2017 году было проведено масштабное исследование, в котором проанализировали данные сотен тысяч людей. Ученые изучали связь между частотой бега и развитием остеоартроза коленных и тазобедренных суставов.

Участников поделили на три категории: профессиональные бегуны со стажем более 15 лет, любители с меньшими нагрузками и те, кто вообще не бегает. Результаты показали, что у любителей риск развития остеоартроза втрое меньше по сравнению с теми, кто не бегает, и почти вчетверо меньше, чем у профессиональных спортсменов.

Десятилетнее исследование с участием двух тысяч пожилых людей подтвердило, что для бегунов без остеоартроза регулярные пробежки не вредят коленям. Симптомы (боль, отечность, скованность) и состояние суставов оценивали также с помощью рентгенологических снимков.

Физическая активность может не разрушать суставы, а даже укреплять их. Одной из причин, почему у бегунов ниже риск развития остеоартроза тазобедренных суставов, является их более низкий вес. Чем больше масса тела, тем больше давление на суставы. А бегуны обычно имеют вес в пределах нормы.

Что такое "колено бегуна"

Боль в коленях – распространенная проблема, особенно среди начинающих. Это явление настолько распространено, что получило собственное название – "колено бегуна". Симптомом является боль в зоне надколенника во время бега.

При "колене бегуна" рекомендуется на время прекратить тренировки, прикладывать к пораженному участку лед, завернутый в полотенце. Если появился отек, боль острая или не проходит в течение недели, следует обратиться к врачу.

Снизить риск травм можно, освоив правильную технику бега и подобрав соответствующую обувь. Кроссовки для асфальта, лесных троп или беговой дорожки отличаются материалами и конструкцией. Лучше обратиться к консультантам в спортивных магазинах, чтобы выбрать идеальную пару.

Главное – прислушиваться к своему телу. Если возникает боль, уменьшите скорость, сделайте паузу или временно прекратите тренировку. Это поможет сохранить здоровье и избежать серьезных последствий.