Собственно, организация даже позволила компании Danone North America указывать на упаковке информацию о потенциальной пользе йогурта в предотвращении этого заболевания, сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Важно! FDA уточняет, что связь между потреблением йогурта и снижением риска диабета имеет научную основу, но доказательства остаются ограниченными. Заявления на упаковке должны быть сформулированы так, чтобы не вводить потребителей в заблуждение, а также соответствовать ряду условий.
Что говорят диетологи
По словам диетолога Шерри Коулман Коллинз из Атланты, минимальное количество йогурта, которое может быть полезным в этом контексте, - это 3 порции в неделю (около двух стаканов). Однако йогурт должен быть частью общего сбалансированного питания.
Сбалансированное питание с достаточным количеством фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, постного белка и ферментированных молочных продуктов значительно улучшает здоровье,
- отмечает диетолог.
Йогурт с живыми активными культурами поддерживает здоровье кишечной микробиоты, что помогает снизить риск развития хронических заболеваний, в частности диабета 2 типа.
Как правильно выбирать йогурт
Стоит обращать внимание на йогурты с низким содержанием добавленного сахара. Особенно полезен натуральный греческий йогурт, богатый белком и кальцием, который можно подсластить медом или свежими фруктами.
"При этом превышение рекомендованных порций йогурта не обеспечит дополнительной пользы", отмечают эксперты.
Важнойогурт - это не волшебное средство от болезней, но его регулярное употребление вместе со сбалансированным рационом может положительно влиять на общее состояние здоровья и снижать риск хронических заболеваний, в частности диабета 2 типа.