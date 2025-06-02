Производители часто рекламируют электронные сигареты как более безопасную альтернативу курению обычных сигарет. Однако, растущая популярность вейпов среди молодежи и недостаточная осведомленность об их рисках создают новую угрозу для здоровья общества.

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О том, чем опасно курение электронных сигарет и как предотвратить его распространенность среди подростков и молодых людей 24 Канал разбирался вместе с Еленой Запорожской, заведующей отделом профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья Минздрава Украины и Екатериной Рымаренко, координатором украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья".

Что такое электронные сигареты и в чем их опасность

Екатерина Рымаренко, координатор украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья"

Электронные сигареты – это устройства для нагревания жидкости, генерирующие пар, который вдыхает курильщик. Они бывают одноразовые и многоразовые. Состав жидкости в электронной сигарете может отличаться, но, как правило, в состав входят пропиленгликоль ("усилитель" вкуса), глицерин (необходим для образования визуально заметной и ощутимой на вкус пары) и дистиллированная вода ("разбавляет" густую смесь пропиленгликоля и глицерина).

Кроме того, в состав электронных сигарет могут входить никотин, красители и различные вкусовые добавки, которых сегодня насчитывают более 15 тыс. Именно наличие никотина, ароматизаторов и красителей в жидкости представляет наибольшую угрозу: никотина – из-за вредного воздействия на организм человека и формирования зависимости, а глицерина, ароматизаторов и красителей – из-за того, что многие из них при вдыхании опасны для человека.

Кроме того, не единичные случаи, когда электронные сигареты взрывались и калечили своих владельцев, известны случаи отравления жидкостями к электронным сигаретам.

Зависимость от электронных сигарет

Елена Запорожская, заведующая отделом профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья МОЗ Украины

Несмотря на отсутствие дыма, никотин в электронных сигаретах может быть даже в более высокой концентрации, чем в обычных сигаретах, что способствует более быстрому развитию зависимости. Кроме того, курильщик часто не может посчитать, какую дозу никотина употреблено за один сеанс курения. Поэтому, у человека развивается зависимость.

Особенно это опасно для подростков, чей мозг более восприимчив к действию никотина, что может привести к длительной зависимости и повышенному риску развития других зависимостей.

Электронные сигареты без никотина

Екатерина Рымаренко, координатор украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья"

Должны помнить, что зависимость от курения бывает трех типов: физическая, психологическая и социальная. Поэтому те, кто курят электронные сигареты без никотина, вполне могут иметь зависимость – психологическую или социальную. Психологическая зависимость проявляется в том, что человек связывает курение с определенными состояниями.

Например, люди курят, чтобы расслабиться, успокоиться, когда им грустно или еще что. Социальная зависимость проявляется в сочетании курения с определенными типами поведения. Например, "традиция" курить в компании друзей или выходить "на перекур" во время перерыва на работе может быть такой же сильной, как и желание закурить на физиологическом уровне.

Именно поэтому нельзя говорить, что те, кто курит электронные сигареты без никотина не имеют зависимости. Просто она может быть не физической, а психологической или социальной, но вместе с тем, так же достаточно сильной. Кстати, именно социальный тип зависимости наиболее распространен среди подростков и молодежи, ведь курят они, как правило, в компаниях или при определенных обстоятельствах (на вечеринках, во время школьных перерывов и т.д.).

Еще один интересный аспект – было обнаружено, что некоторые производители безникотиновых жидкостей все же добавляют никотин в малых дозах для того, чтобы формировать у потребителей физическую зависимость от никотина.

Традиционные сигареты или электронные – какие вреднее

Елена Запорожская, заведующая отделом профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья МОЗ Украины

Научные данные подтверждают: вейпинг представляет серьезную угрозу для здоровья, особенно для детей и подростков. Говорить о том, что они наносят меньше вреда здоровью, нет оснований.

При использовании электронных сигарет производится аэрозоль (пар), содержащий много органических соединений и тяжелых металлов, которые являются токсичными и могут вызывать патологические изменения в организме. В аэрозоле (паре) есть и ядовитые вещества (например, глиоксаль), которых нет в дыме обычных сигарет.

Никотин, который может входить в состав электронных сигарет, кроме того, что вызывает зависимость, может способствовать возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, влияет на развитие плода во время беременности, является стимулятором развития опухолей и особенно опасен для детей и подростков, поскольку имеет негативные последствия для развития мозга и нервной системы.

Кроме того, использование электронных сигарет связано с развитием новых типов заболеваний, присущих именно курильщикам, которые используют электронные сигареты.

В 2019 году в США зафиксировали вспышку опасного заболевания легких, связанного с использованием электронных сигарет – EVALI (от англ. E-cigarette or Vaping Use-Associated Lung Injury). За короткое время было зарегистрировано около 3 000 случаев этого заболевания и почти 70 смертей.

Большинство пострадавших – молодежь до 25 лет, а каждый шестой пациент был несовершеннолетним. У больных наблюдались тяжелые респираторные симптомы: одышка, кашель, боль в груди, а также лихорадка, рвота, диарея и нарушение сердечного ритма.

Основным виновником этой эпидемии исследователи считают ацетат витамина Е – химическую добавку, которая входила в состав некоторых жидкостей для вейпов. В то же время не исключается и влияние других токсичных компонентов, содержащихся в ароматизированных смесях.

Еще одно опасное заболевание, ассоциирующееся с электронными сигаретами, - облитерирующий бронхиолит, более известный как "попкорновые легкие". Этот диагноз впервые начали ставить работникам фабрик по производству попкорна, которые вдыхали ароматизатор диацетил - вещество с ароматом сливочного масла. Сегодня диацетил входит в состав многих жидкостей для вейпов, что делает их особенно опасными для молодых людей, чьи легкие еще развиваются.

Помимо влияния на здоровье, потребление электронных сигарет часто сопровождается рисками травм - из-за взрывов батарей, отравления жидкостями при попадании на кожу или в глаза. И что важно - доказано, что подростки, которые приобрели опыт курения из электронных сигарет, имеют в 3 раза выше риск начать курить обычные сигареты.

Пассивное курение электронных сигарет

Екатерина Рымаренко, координатор украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья"

Проведенные научные исследования свидетельствуют о наличии рисков для людей вокруг, особенно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Мы знаем, что вторичный аэрозоль, который попадает в окружающую среду, содержит летучие органические вещества и тяжелые металлы. Причем, уровне некоторых металлов в аэрозоле выше, чем в дыму от обычных сигарет. Поэтому очевидно, что пассивное вдыхание паров из электронных сигарет представляет риски для здоровья.

Кроме того, несколько исследований, проведенных в Австралии продемонстрировали связь между воздействием вторичного табачного дыма и негативными последствиями для здоровья домашних животных, которые аналогичны последствиям для здоровья людей (к ним относят несколько видов рака у собак и кошек).

Влияние курения электронных сигарет на психическое здоровье подростков

Елена Запорожская, заведующая отделом профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья МОЗ Украины

Доказано, что вейпинг связан с проблемами психического здоровья среди подростков, включая депрессивные симптомы, тревогу, стресса и суицидальное поведение. Курильщики электронных сигарет, по сравнению с теми, кто их не употребляет, имеют более высокую вероятность употребления других видов психотропных веществ, а также вовлечены в рискованных моделей поведения, например: опасное управлением транспортным средством или поведение, связана с сексуальной активностью и насилием.

Масштаб проблемы

Елена Запорожская, заведующая отделом профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья Минздрава Украины

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), с 2014 года электронные сигареты стали самым распространенным табачным продуктом среди американской молодежи. Доля молодых людей, которые курят электронные сигареты, существенно выросла за последние годы в то время, как процент тех, кто курит обычные сигареты, уменьшается.

В европейских странах ситуация подобная: согласно исследованию ESPAD (2019), почти каждый второй подросток в возрасте 15 – 16 лет хотя бы раз в жизни пробовал электронные сигареты, а каждый пятый курил их в течение последнего месяца.

В Украине наблюдаются подобные тенденции. Согласно результатам последнего опроса "Здоровье и поведенческие ориентации учащейся молодежи" (HBSC, 2024), среди подростков 11 – 17 лет курение электронных сигарет – более распространенное явление, чем курение обычных сигарет.

Так, 20% подростков сообщили, что курили электронную сигарету хотя бы раз в жизни, по сравнению с 17% тех, кто имеет опыт курения обычных сигарет. В течение последних 30 дней, электронные сигареты курили 12% опрошенных, а обычные – 10%. При этом, доля тех, кто курит, растет с возрастом и существенно отличается для 11-ти и 17-летних.

Причины стремительного роста популярности электронных сигарет

Екатерина Рымаренко, координатор украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья"

Учитывая то, как стремительно растет распространенность курения электронных сигарет и насколько массовым становится это явление среди подростков и молодых людей, мы вполне можем говорить об эпидемии.

Существует несколько причин, почему эта эпидемия стала возможной. Одна из них – это привлекательный дизайн и "навязчивый" маркетинг электронных сигарет. Еще со времен продвижения обычных сигарет производители табачных изделий знают, что наиболее восприимчивая аудитория для яркой рекламы – это подростки и молодежь.

Более того, именно из них можно сформировать постоянных клиентов, подсадив "на крючок" зависимости. Именно поэтому большинство инструментов и подходов, которые использует индустрия, ориентированы на молодежь. Яркие цвета, разнообразные вкусы, геймификация, создание положительного "имиджа", привлечение инфлюенсеров, реклама в социальных сетях, участие в различных молодежных мероприятиях – все это позволяет заинтересовать и привлечь молодую аудиторию.

Наряду с этим производители электронных сигарет продвигают "нарративы" об их безопасности и меньшей вредности, по сравнению с обычными сигаретами. И это хорошо срабатывает, учитывая низкий уровень осведомленности о реальном влиянии электронных сигарет на организм. Часто молодежь не воспринимает вейпинг как курение, относя его к категории забав.

Вместе с тем, агрессивный маркетинг электронных сигарет не был бы возможным, если бы в Украине было введено эффективное регулирование этих устройств и жидкостей к ним, а также контроль за выполнением законодательства. Несмотря на законодательные ограничения, вейпы легко купить онлайн или "с рук" даже детям.

Во многих регионах Украины нет надлежащего контроля за продажей, а реклама хоть и формально запрещена, но обойдена через "серые" схемы. Успехом можно считать то, что с июля 2022 года запрещено курить электронные сигареты и табачные изделия для нагревания в общественных местах, хотя должно пройти некоторое время пока это станет такой же общественной нормой, как и запрет курения обычных сигарет.

Эпидемия курения не проблема только Украины, это характерно для многих стран. Поэтому Всемирная организация здравоохранения объявила нынешней темой Всемирного дня без табака (31 мая) борьбу с манипуляциями индустрии в распространении табачных и никотиносодержащих изделий, в том числе и электронных сигарет.

Разоблачая приемы индустрии, ВОЗ повышает осведомленность общественности, выступает за усиление антитабачной политики, включая введение запрета на использование в табачных и никотиносодержащих изделиях ароматизаторов, которые делают их более привлекательными, и защищает здоровье людей.

Что делать

Екатерина Рымаренко, координатор украинско-швейцарского проекта "Действуем для здоровья"

Сегодня многие страны борются с эпидемией вейпинга и уже имеют неплохие результаты. Основной доказательный подход – это введение регулирования рынка электронных сигарет, ограничение их доступности для детей и подростков и контроль за выполнением введенных норм.

, Украине следует внедрить комплексные меры для регулирования электронных сигарет, в том числе, контролировать продажу электронных сигарет несовершеннолетним, усилить контроль за запретом рекламы электронных сигарет и жидкостей, за маркировкой продукции, повышать осведомленность молодежи о вредных последствиях вейпинга через образовательные программы и информационные кампании, привлекать родителей и учителей к профилактической работе, а также обеспечить доступ к психологически

Регуляторные ограничения хорошо сработали в других странах. По данным ВОЗ, в Европейском регионе 4 страны (Финляндия, Венгрия, Литва и Черногория) полностью запретили использование ароматизаторов в электронных сигаретах, тогда как еще несколько (Дания, Эстония и Германия) ограничивают определенные вкусы. Кстати, с 2023 года Украина также ввела ограничения на использование ароматизаторов для электронных сигарет.

В общем, 11 стран (Финляндия, Исландия, Нидерланды и другие) запрещают все формы рекламы, продвижения и спонсорства электронных сигарет, а 36 стран имеют частичный запрет. Финляндия имеет одно из самых прогрессивных европейских законодательств по регулированию электронных сигарет, которое, в том числе запрещает онлайн-продажу электронных сигарет.

Венгрия ввела обязательное лицензирование электронных сигарет, Литва, Эстония и Нидерланды имеют запрет на использование электронных сигарет в общественных местах.

Но есть страны, которые пошли еще дальше. Например, Франция и Бельгия запретили продажу и распространение одноразовых электронных сигарет, в Таиланде электронные сигареты полностью запрещены, а их использование влечет за собой штраф или даже заключение, на Тайване электронные сигареты приравнены к наркотикам, полный запрет на электронные сигареты действует также в Северной Корее, Лаосе, Камбодже, Индии и Сингапуре.

О чем должны помнить: регуляторные ограничения действуют и действительно позволяют сократить распространенность употребления электронных сигарет прежде всего среди детей, подростков и молодежи.

Помогают ли электронные сигареты бросить курить

Елена Запорожская, заведующая отделом профилактики неинфекционных заболеваний Центра общественного здоровья МОЗ Украины

Несмотря на маркетинг, который позиционирует эти устройства как "средство для отказа от курения", ни одна авторитетная организация не признает вейпы эффективным или безопасным методом борьбы с зависимостью.

Пока не хватает достоверной информации об эффективности электронных сигарет в отказе от курения. По результатам одних исследований, электронные сигареты помогают бросить курить, по результатам других – нет. Данные одного из последнего проведенного мета-анализа публикаций всех имеющихся исследований по этой теме, показали, что взрослые курильщики, которые используют электронные сигареты, имеют на 28% меньше шансов прекратить курить.

Так, использование электронных сигарет может затягивать процесс отказа или даже привести к тому, что курильщик совсем передумает бросать, ведь большинство людей верят в то, что е-сигареты безопаснее обычных. Многие люди, которые переходят на вейпы, не отказываются от никотина, а просто меняют форму его потребления.

Кроме этого, использование электронных сигарет для отказа от курения имеет и другие риски. Частыми являются случаи, когда человек курит и обычные сигареты, и электронные. По результатам недавнего опроса курильщиков, проведенного в рамках проекта "Действуем для здоровья", было обнаружено, что 8% всех взрослых курильщиков обычных сигарет употребляют еще и электронные сигареты.

Это создает повышенные риски для здоровья, в частности для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, развития онкологических заболеваний и тому подобное. И об этом нужно помнить.

Чтобы бросить курить безопасно, стоит использовать доказательные инструменты. Например, в Украине работает бесплатный сервис поддержки курильщиков – https://stopsmoking.org.ua, на котором любой человек может получить достоверную информацию и бесплатную профессиональную помощь во время процесса отказа от курения.

Каждый курильщик, который задумывался о том, что ему не хватает мотивации или поддержки, чтобы успешно бросить, с помощью сервиса может получить ответы на все свои вопросы. Кроме того, на сервисе есть много советов для членов семьи курильщика, которые хотят поддержать близкого человека в процессе прекращения курения.