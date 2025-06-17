Грибок на стопах и ногтях: симптомы, риски и когда нужно обратиться к врачу

Грибок может поражать не только кожу стоп и пальцы, но и ногтевые пластины. Причем, если кожа в этом случае часто чешется и шелушится, то грибок ногтей может долгое время оставаться незаметным, не вызывая дискомфорта.

Симптомы грибковой инфекции нередко схожи с проявлениями псориаза ногтей, поэтому легко ошибиться с диагнозом. Давайте разберемся, чем отличаются эти заболевания, насколько они опасны и когда стоит начинать лечение, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Почему грибок чаще возникает на ногах

Термин "стопа спортсмена" обозначает грибковую инфекцию, которая обычно начинается между пальцами ног и способна быстро распространиться на всю стопу. Главные признаки – зуд, жжение, покалывание и шелушащаяся сыпь,. Часто такую инфекцию путают с экземой, которая не передается от человека к человеку, тогда как микоз стоп заразен.

Заразиться грибком легко: общественные душевые, спортзалы, бассейны, а также раздевалки – идеальная среда для патогенных спор. Особенно рискуют те, кто носит тесную обувь или страдает от повышенной потливости ног – в теплой и влажной среде грибки размножаются быстрее.

Люди с гипергидрозом – чрезмерной потливостью стоп – находятся в группе повышенного риска: их кожа чаще бывает влажной, что создает идеальные условия для развития инфекции. Но это не значит, что каждый, кто столкнулся с гипергидрозом, обязательно заболеет микозом – однако вероятность выше, чем у остальных.

"Стопа спортсмена" входит в большую группу кожных инфекций, которую объединяет склонность к поражению кожи и ногтей. В эту категорию также попадают стригущий лишай и паховая эпидермофития – грибковое заболевание, развивающееся в складках кожи паха.

Важно помнить: грибковые инфекции крайне заразны. Передача возможна не только при прямом контакте с больным, но и через предметы быта: полотенца, обувь, пол. Иногда инфекция с кожи стопы распространяется на ногти, кисти рук, а также в паховую область.

Грибок на ногтях

Ногти – еще одна излюбленная мишень грибка. Чаще всего инфекция переходит на ногтевые пластины с кожи стоп, и уже потом может поражать ногти. Реже заражение происходит непосредственно от другого человека. Особенно восприимчивы к микозу пожилые люди – с возрастом ногти становятся более ломкими и сухими, а микротрещины облегчают проникновение грибка. К дополнительным факторам риска относят нарушение кровообращения в ногах и ослабленный иммунитет – например, после тяжелых болезней.

Один из первых признаков грибка ногтей – появление белых или желтоватых пятен под краем ногтя. По мере развития инфекции ногтевая пластина тускнеет, утолщается, начинает крошиться.

Внешне микоз ногтей легко спутать с псориазом: и там, и там ноготь может менять цвет, деформироваться и даже отслоиться. Однако, в отличие от грибка, псориаз не заразен, но способен привести к тяжелым последствиям, например, развитию псориатического артрита.

В чем опасность грибковой инфекции

Здоровому человеку грибок ногтей часто не мешает, и многие не обращают на него внимания. Однако самостоятельно инфекция исчезает крайне редко. Со временем она может распространиться на другие ногти и даже кожу стоп или рук, а в тяжелых случаях – затруднять ходьбу из-за сильного утолщения ногтя.

Особую опасность грибковые поражения представляют для людей с сахарным диабетом или ослабленным иммунитетом. У них возрастает риск присоединения бактериальных осложнений.

Когда и как лечить грибок

Врачи рекомендуют лечить грибковые инфекции ногтей и стоп всем, даже если симптомы выражены слабо. На первых этапах избавиться от грибка и восстановить здоровый ноготь значительно проще. При запущенных формах лечение занимает больше времени, но с проблемой можно справиться, даже если инфекция застарелая – главное, запастись терпением.

В зависимости от тяжести, назначают наружные противогрибковые средства (лаки, кремы), таблетки или их комбинацию. Данные исследований показывают, что комплексная терапия дает лучший результат, чем лечение только одним препаратом. В тяжелых случаях может потребоваться удаление пораженного ногтя, чтобы лекарства попали в очаг инфекции. Процесс лечения длится от нескольких недель до месяцев – все зависит от распространенности и локализации поражения.

Не откладывайте визит к врачу при первых подозрительных симптомах: чем раньше начато лечение, тем выше шанс сохранить здоровье ног и ногтей.