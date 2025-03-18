Считается, что даже после расставания определенная эмоциональная связь может сохраняться. Впрочем, существует и противоположное мнение: со временем эта связь постепенно ослабевает и теряет свою силу. Ученые провели исследование, чтобы разобраться, сколько времени нужно для полного эмоционального освобождения от бывших партнеров, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Psychology Today.

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Новое исследование разрыва отношений

В исследовании приняли участие 320 человек, которые ранее пережили разрыв после длительных отношений. Средний возраст участников составлял чуть более 30 лет, причем 57% респондентов были женщинами. С момента разрыва, в среднем, прошло около 5 лет, а сами отношения длились более 4,6 лет. Участников попросили ответить на ряд вопросов об их чувствах и отношении к бывшим партнерам.

Например, выяснялось, хотят ли они общаться с экс-возлюбленными или чувствуют ли себя в их присутствии комфортно и безопасно. Для сравнения аналогичные вопросы задавались о других людях, таких как друзья или родственники. Исследователи также анализировали, кто был инициатором разрыва, и вступали ли участники в новые отношения.

Когда исчезают чувства к бывшим

Полученные данные показали, что со временем эмоциональная связь с бывшими действительно существенно ослабевает. В большинстве случаев бывшие партнеры воспринимались как просто знакомые из прошлого, не вызывая сильных эмоций. Как правило, половина пути к полному безразличию занимала чуть более 4 лет, а для полного эмоционального освобождения в среднем требуется около 8 лет.

Впрочем, уровень эмоциональной привязанности варьировался среди участников. Некоторые даже спустя много лет не могли полностью отпустить свои чувства к бывшим.

Кроме того, исследование выявило, что люди с тревожным типом привязанности были склонны дольше сохранять связь с бывшими. Аналогичная тенденция наблюдалась среди тех, кто продолжал поддерживать контакт с экс-партнерами.

Интересно, что наличие общих детей усиливало привязанность сразу после разрыва, однако со временем эта связь ослабевала быстрее, чем у пар без детей. В то же время такие факторы, как пол или наличие новых отношений, практически не влияли на скорость исчезновения эмоциональной привязанности.