Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на НСЗУ.

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Программа "Доступные лекарства" в 2025 году

В 2025 году к этой программе добавляются лекарства для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, расширят перечень для сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, а еще лекарств для беременных. Соответствующие решения приняло правительство.

Так, с августа в программу будут добавлены:

лекарства для беременных – для профилактики и лечения анемии (железа двухвалентного соль – в форме таблеток, растворов и сиропов; Фолиевая кислота в таблетках);

сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания (Индапамид, торасемид (для контроля давления и уменьшения отеков); Метилдопа (для лечения гипертензии).

С октября – онкологические заболевания (для гормональной терапии при раке молочной железы): Экземестан, Летрозол, Тамоксифен.

Расширение программы "Доступные лекарства" / Инфографика НСЗУ

Краткая справка. "Доступные лекарства" – государственная программа, обеспечивающая лекарствами от самых распространенных хронических заболеваний бесплатно или с частичной доплатой. Лекарства отпускают по электронному рецепту. Стоимость препаратов возмещает аптеке НСЗУ.

В Национальной службе здоровья отметили, что с июля 2025 года все аптеки в Украине будут обязаны присоединиться к программе "Доступные лекарства".

Чтобы воспользоваться программой, нужно обратиться к семейному врачу или врачу специалисту и получить электронный рецепт.

Обратите внимание! Подробнее о программе можно узнать через чат-бот.