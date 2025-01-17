Медсестры смогут осматривать детей дома: новая инициатива Минздрава

Министерство здравоохранения Украины приняло новые правила и частоту проведения медицинских осмотров детей, как дома, так и в лечебных учреждениях. Отныне семейные медсестры будут оказывать всестороннюю медико-социальную поддержку семьям с детьми до четырех лет в их доме.

За последнее десятилетие в Украине наблюдается практически 40% снижение уровня рождаемости. Продолжение войны еще больше обострило демографический кризис, об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины, передает 24 Канал.

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Доступ к качественным медицинским услугам является ключевым аспектом Стратегии демографического развития Украины до 2040 года, утвержденной правительством в прошлом году, отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Как будут происходить домашние визиты медсестер

В рамках новой стратегии медицинский контроль за детьми от рождения до 4 лет будет реализовываться через программу "Забота с рождения дома". Кроме медицинских осмотров, семьи с детьми получат помощь специалистов в таких вопросах, как иммунизация, грудное вскармливание, питание, позитивное родительство и раннее выявление рисков развития.

Виктор Ляшко "Домашние визиты – это не только медицинские осмотры, но и возможность предоставить семье психологическую поддержку, научить родителей выявлять ранние признаки нарушений развития и создавать безопасную среду для ребенка."

Программа "Забота с рождения дома" предусматривает четыре визита семейных медсестер продолжительностью от 60 до 90 минут. Дополнительно, еще шесть консультаций могут быть проведены в медицинских учреждениях после первичной консультации с врачом. В прошлом году более 40 тысяч детей и их родителей воспользовались услугами домашних визитов.

Как готовят медиков для программы "Забота с рождения на дому"

Медицинские работники, которые будут работать с семьями, проходят подготовку в тренинговых центрах. Сейчас в Украине функционируют 12 таких заведений в 7 регионах: Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской, Одесской, и Днепропетровской областях. В 2025 году планируется открытие еще 10 таких центров.

Эти центры способствуют повышению квалификации медицинских работников по ключевым вопросам раннего развития детей, частности:

Консультации о рутинной вакцинации.

Поддержка грудного вскармливания (до 6 месяцев) и введение прикорма (с 6 месяцев до 3 лет).

Профилактика травм в семье.

Выявление признаков послеродовой депрессии и оказание психоэмоциональной поддержки матерям.

Положительное отцовство и привлечение родителей к воспитанию.

Мониторинг развития ребенка и направление к специалистам в случае необходимости.

Выявление социальных рисков, домашнего насилия и направление в соответствующие службы.

В 2024 году тренинги прошли более 1100 медицинских работников, которые осуществляли домашние визиты как часть пилотной программы, охватывающей Киев и 15 областей. Министерство здравоохранения отмечает, что в 2025 году программа будет доступна во всех регионах Украины.