Медсестри зможуть оглядати дітей вдома: нова ініціатива МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України ухвалило нові правила та частоту проведення медичних оглядів дітей, як дома, так і у лікувальних закладах. Відтепер сімейні медсестри надаватимуть всебічну медико-соціальну підтримку сім'ям з дітьми до чотирьох років у їхньому домі.

За останнє десятиліття в Україні спостерігається практично 40% зниження рівня народжуваності. Продовження війни ще більше загострило демографічну кризу, про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України, передає 24 Канал.

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Доступ до якісних медичних послуг є ключовим аспектом Стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, затвердженої урядом минулого року, зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як відбуватимуться домашні візити медсестер

У рамках нової стратегії медичний контроль за дітьми від народження до 4 років реалізовуватиметься через програму "Турбота з народження вдома". Окрім медичних оглядів, родини з дітьми отримають допомогу спеціалістів у таких питаннях, як імунізація, грудне вигодовування, харчування, позитивне батьківство та раннє виявлення ризиків розвитку.

Віктор Ляшко "Домашні візити – це не лише медичні огляди, але й можливість надати сімʼї психологічну підтримку, навчити батьків виявляти ранні ознаки порушень розвитку та створювати безпечне середовище для дитини."

Програма "Турбота з народження вдома" передбачає чотири візити сімейних медсестер тривалістю від 60 до 90 хвилин. Додатково, ще шість консультацій можуть бути проведені в медичних закладах після первинної консультації з лікарем. Минулого року понад 40 тисяч дітей і їхніх батьків скористалися послугами домашніх візитів.

Як готують медиків для програми "Турбота з народження вдома"

Медичні працівники, які працюватимуть з сім'ями, проходять підготовку у тренінгових центрах. Наразі в Україні функціонують 12 таких закладів у 7 регіонах: Волинській, Львівській, Закарпатській, Чернігівській, Київській, Одеській, та Дніпропетровській областях. У 2025 році планується відкриття ще 10 таких центрів.

Ці центри сприяють підвищенню кваліфікації медичних працівників з ключових питань раннього розвитку дітей, зокрема:

Консультації про рутинну вакцинацію.

Підтримка грудного вигодовування (до 6 місяців) та введення прикорму (з 6 місяців до 3 років).

Профілактика травм в сім'ї.

Виявлення ознак післяпологової депресії та надання психоемоційної підтримки матерям.

Позитивне батьківство та залучення батьків до виховання.

Моніторинг розвитку дитини та направлення до фахівців у разі необхідності.

Виявлення соціальних ризиків, домашнього насильства та направлення до відповідних служб.

У 2024 році тренінги пройшли понад 1100 медичних працівників, які здійснювали домашні візити як частину пілотної програми, що охоплює Київ та 15 областей. Міністерство охорони здоров'я зазначає, що у 2025 році програма буде доступна в усіх регіонах України.