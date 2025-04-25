Об этом говорится в новом международном исследовании, опубликованном в журнале Nature, пишет 24 Канал. Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Диего выяснили, что токсин колибактин, который производят некоторые штаммы бактерии E. coli, может вызвать генетические мутации в клетках кишечника.

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Наиболее уязвимыми к этим изменениям являются дети до 10 лет, микробиом которых только формируется.

Детали исследования

Исследователи проанализировали ДНК почти тысячи опухолей толстой кишки из 11 стран. Хотя большинство образцов принадлежали пожилым пациентам, особое внимание уделили 132 случаям раннего колоректального рака.

У пациентов до 40 лет следы мутаций, связанных с колибактином, случались втрое чаще, чем у людей старше 70,

– говорится в исследовании.

Что это означает

Специалисты отмечают: пока нельзя утверждать, что именно колибактин является причиной рака, однако результаты исследования указывают на возможную связь. В будущем это может открыть новые направления профилактики –в частности, через влияние на микробиом и использование пробиотиков.

"Это еще не окончательное подтверждение, но важный шаг к пониманию раннего рака кишечника. Мы хотим выяснить, как бактерии попадают в кишечник детей и можем ли мы предотвратить их влияние", – отметил доктор Дэвид Скотт из Cancer Research UK.