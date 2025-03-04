Этот ярко-красный корнеплод с характерным землистым ароматом широко используют в кулинарии. Свеклу можно варить, запекать, жарить или употреблять сырой. Из нее готовят супы, салаты, выпечку, смузи и соки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Польза свеклы

В 100 граммах этого овоща содержится 2,8 грамма клетчатки, которая положительно влияет на организм. Она помогает регулировать уровень сахара в крови, поддерживать нормальный вес, а также снижает уровень холестерина. Добавление клетчатки в рацион способствует уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака кишечника, в частности толстой кишки.

Свекла, как и другие продукты фиолетового цвета, является богатым источником антиоксидантов. Эти вещества защищают клетки от повреждений, что, свою очередь, снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний и болезней сердца.

Корнеплод также отличается высоким содержанием беталаинов – веществ с противовоспалительными свойствами. Исследования показывают, что капсулы с беталаинами могут уменьшать боль в суставах при остеоартрите. Однако, поскольку такие исследования проводились на небольшой группе участников, пока рано утверждать, что свекла действительно помогает при таких недугах.

Еще одним важным компонентом свеклы является нитраты. Они способны снижать давление, что подтверждается экспериментами. Например, употребление свекольного сока продемонстрировало снижение давления у людей с гипертонией. Однако выборка участников в исследовании была ограниченной – всего 68 добровольцев – поэтому делать окончательные выводы пока рано.

Кроме того, свекла является прекрасным источником калия, который помогает расслаблять стенки кровеносных сосудов, снижая этим самым артериальное давление.

Потенциальный вред от свеклы

Однако у этого корнеплода есть и недостатки. В свекле присутствуют оксалаты – вещества, которые могут провоцировать образование камней в почках. Если у вас есть склонность к таким проблемам, нужно употреблять свеклу с осторожностью.

Стоит помнить, что, несмотря на все полезные свойства, свекла не является лекарственным средством. Это лишь продукт, который может обогатить ваш рацион и сделать его более разнообразным.