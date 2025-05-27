В США больше не будут советовать вакцину от COVID-19 беременным женщинам и здоровым детям
- В США вакцину от COVID-19 больше не будут рекомендовать для беременных женщин и здоровых детей.
- Роберт Кеннеди-младший заявил, что это решение является результатом "здравого смысла и хорошей науки".
В Соединенных Штатах вакцину от коронавируса уберут из перечня рекомендованных для некоторых категорий граждан. Речь идет о беременных женщинах и здоровых детях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего в соцсети Х.
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Роберт Кеннеди-младший заявил, что суть изъятия вакцины против COVID-19 для здоровых детей и здоровых беременных женщин из рекомендованного графика прививок является "здравым смыслом и хорошей наукой".
Мы еще на шаг ближе к выполнению обещания (президента США Дональда Трампа – 24 Канал): "Сделать Америку снова здоровой",
– написал чиновник.
Напомним, что Кеннеди-младший – известен в США своими конспирологическими взглядами и антивакцинаторской позицией. С 2005 года он активно выступает против вакцинации, утверждая, что прививки "могут вызывать аутизм у детей", хотя доказательств этого нет. Во время пандемии COVID-19 он заявлял, что вакцины являются "инструментом обогащения для миллиардеров".
К слову, ранее Соединенные Штаты изменили позицию относительно происхождения коронавируса и сейчас считают наиболее вероятной версию об утечке вируса SARS-CoV-2 из китайской лаборатории. То есть не биологическое происхождение COVID-19.
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